FCW besiegt Aarau 5:2 – Harter Kampf und spektakulärer Sieg Der FCW bot in seinem ersten wahren Heimspiel seit sieben Monaten eine starke Offensivleistung, die mit einem 5:2 (3:1) gegen einen sehr wohl respektablen FC Aarau belohnt wurde. Hansjörg Schifferli

Davide Callà brachte den FCW mit einem Ball in Führung, der wohl als Flanke gedacht war. Foto: Heinz Diener

Der FCW ging durch ein Glückstor seines Captains Davide Callà schon in der 5. Minute in Führung, und in der 89. Minute schloss er seinen Auftritt in diesem Regenspiel mit einem Treffer seines besten Mannes, Ousmane Doumbia, ab. Dazwischen bot er den darob sehr erfreuten gegen 1000 Zuschauern eine Leistung, die erkennen liess, dass die Winterthurer auch in dieser Saison über eine Mannschaft von gutem spielerischen Format verfügen. Klare Andeutungen dafür hatte schon der Auftritt bei den Grasshoppers geliefert, doch damals war die offensive Ausbaute, die Zielstrebigkeit vor dem Tor nicht zu vergleichen mit der von gestern.