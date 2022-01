Mittelalter in Zell – Hat die Burg Liebenberg einst so ausgesehen? Eine alte Zeichnung zeigt die Burg Liebenberg im Tösstal. Ein Experte hält die Darstellung für ziemlich fantasievoll, ganz abwegig ist sie aber nicht. Rafael Rohner

Die Burg Liebenberg bei Kollbrunn, wie sie einst ausgesehen haben könnte. Foto: Rafael Rohner / Urheber der Zeichnung unbekannt (FS)

Von der Burg Liebenberg sind nur noch Mauerreste übrig. Im Mittelalter war es aber ein wichtiges Bauwerk mit einer Ausstrahlung weit über das Tösstal hinaus. Bis heute ist der Burghügel hinter dem Restaurant Liebenau bei Kollbrunn von der Tösstalstrasse her noch gut erkennbar. Doch wie hat die Burg früher ausgesehen?

Eine Zeichnung aus dem Jahr 1971 zeigt ein eindrückliches Bauwerk: Hohe Mauern, zwei Türme und sogar mehrere Wehrmänner mit Hellebarden sind darauf abgebildet. Der Blick schweift über das Tösstal und einzelne Höfe. Werner Curssow, der ganz in der Nähe der Burgstelle wohnt, hat die Zeichnung einst als Primarschüler von einem Mann aus Oberwinterthur geschenkt bekommen. Dieser habe die Burgstelle besichtigt und sei dann ein halbes Jahr später wie versprochen mit der Zeichnung zurückgekommen. Mehr weiss der 62-jährige Curssow nicht mehr über den Mann und seine Zeichnung.

Die detailreiche Darstellung lädt zu Gedankenspielen ein, wie haben die Leute damals im Tösstal gelebt?

Über die Besitzer des Bauwerks ist einiges bekannt. So zum Beispiel über Ritter Frischhans von Breitenlandenberg, der von 1489 bis 1505 lebte und für seinen Mut weitherum bekannt war. Oder über die Herren von Gachnang, die bei den Appenzellerkriegen mitmischten.

Auch über die Burg Liebenberg und die damalige Bauweise ist einiges überliefert. Und deshalb ist klar: Die Zeichnung ist ziemlich fantasievoll. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Mittelalter-Experte Oliver Steimann, der sich intensiv mit Burgen in der Schweiz beschäftigt und für die Site Burgenwelt.org schreibt. «Die Burg wird überdimensioniert dargestellt», schreibt er auf Anfrage, «rundum mit gedeckten Wehrgängen, Zier-Erkern und einem sehr herrschaftlichen Wohntrakt.» Der Turm sei sicher zu hoch und sein seltsam konstruierter Zugang aus dem Dach des Wohntrakts heraus unrealistisch. «So etwas habe ich noch auf keiner Burg gesehen.»

Mauerreste der Burg Liebenberg vom Burggraben her fotografiert. Foto: Rafael Rohner

Auch der aufgemauerte Wall ganz rechts sei ein Fantasieprodukt. «Das war in Realität ein reiner Erdwall, eventuell mit einer hölzernen Palisade bewehrt», schreibt Steimann weiter. «Ganz rätselhaft ist der zweite Turm im Hintergrund. Der hätte in Realität gar nicht Platz auf dem Burgareal. Oder soll das vielleicht die Burg Tierlisberg (Liebenberg II) sein?» Zu deren Aussehen gebe es kaum Anhaltspunkte, sie lag circa 400 Meter entfernt.

Deutlich realistischer sei eine Rekonstruktionszeichnung von Ernst Zehnder, der im Jahr 1953 ein Büchlein über die Burg Liebenberg und seine Besitzer veröffentlichte (Verlag Vitudurum).

Die Darstellung von E. Zehnder kommt der damaligen Realität näher. Rekonstruktionszeichnung von E. Zehnder, 1948, in: Stauber, Emil: Die Burgen des Bezirkes Winterthur und ihre Geschlechter; Quelle Burgenwelt.org

Anhand der Überreste könne man sich ein Bild von der Burg machen, obwohl kein Stich der Burg erhalten geblieben sei, schreibt Zehnder im Büchlein: In der Mitte des circa 40 Meter langen Hügels erhob sich demnach die eigentliche Burg von ungefähr 19 Meter Länge und 9 bis 16 Meter Breite. Im Westen stand ein Wohnhaus, das an den Burghof grenzte. Das Bauwerk war teilweise durch einen Graben und einen Wall geschützt. Der Burgweg führte wohl am «Rutzenhaus» vorbei, das am 29. Januar 1950 abgebrannt ist. «Auf einer hölzernen, etwas ansteigenden Brücke gelangte man über den östlichen Graben und durch das äussere Tor in den circa 14 Meter langen äusseren Burghof.»

Streit mit dem Müller aus Rikon

Erbaut wurde die Burg Liebenberg wohl in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Erste Besitzer waren die Edlen von Liebenberg. Sie waren sogenannte Schenken der Grafen von Kyburg. «Schenken» ist wörtlich gemeint, waren sie doch etwa dafür zuständig, Wein zu liefern. Später wechselte die Burg mehrmals die Besitzer.

Einer der auffälligsten war Hans Rudolf von Breitenlandenberg, den man wie schon erwähnt Frischhans nannte. Der Ritter wurde in den Kriegszügen gegen Herzog Karl den Kühnen bekannt. Zudem zeichnete er sich in der Schlacht bei Grandson aus und führte 3000 Zürcher nach Murten. Sein Sohn verstritt sich dann mit dem «Müller ze Rikon», weil dieser in der Töss fischen wollte, die Fischereirechte aber zur Burg Liebenberg gehörten.

Das Ende der Burg ist unspektakulär. Sie wurde ab 1551 als Baumaterial für Flussverbauungen genutzt und war schon bis zum 19. Jahrhundert praktisch verschwunden.

Anwohner Werner Curssow erinnert sich, wie er als Kind auf der Burgstelle nach wertvollen Gegenständen gegraben hat. «Gefunden haben wir aber nie etwas.» Auf der Zeichnung sind die Initialen FS abgebildet und eine Jahreszahl «71». Auf der Rückseite steht: «Es könnte so gewesen sein». Die Unterschrift ist kaum noch zu entziffern und könnte lauten: F. Jürg – Oberwinterthur.

Auf der Rückseite der Zeichnung hat es einen Hinweis, die Unterschrift ist aber schwierig zu entziffern. Foto: Rafael Rohner

