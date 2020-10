Super League – YB verschenkt den Sieg Trotz drückender Überlegenheit kommen die Berner bei Servette nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Tim Bettermann

Servette und die Young Boys trennen sich 0:0. Derweil die Genfer mit dem Punktgewinn sehr zufrieden sein können, müssen sich die Berner den Vorwurf gefallen lassen, zwei Zähler liegen gelassen zu haben. Weil YB gerade in der ersten Halbzeit überaus stark spielt. Meschack Elia könnte das Führungstor bereits nach dreieinhalb Minuten erzielen, er vergibt danach unmittelbar vor der Pause die mit Abstand beste YB-Chance, wobei sich Servette-Keeper Jeremy Frick mit seiner Parade Höchstnoten verdient.

Beide Teams dezimiert

Dazwischen vergeben der auffällige Elia (14.), Christian Fassnacht (15./37.) und Jean-Pierre Nsame (44.) weitere ausgezeichnete Gelegenheiten. 15 Abschlüsse verzeichnen die Young Boys zur Pause - so gefällig ihr Auftritt ist - die Chancenauswertung ist äusserst mangelhaft. Zumal Servette seit der 39. Minute mit einem Mann weniger spielt, weil Boubacar Fofana Gelb-Rot sieht.

Doch ausgerechnet mit einem Mann mehr bauen die Berner stark ab - und machen dadurch die Genfer stark. Sie halten nun dagegen, setzen in den Zweikämpfen nach. Dann aber kassiert Vincent Sierro ebenfalls Gelb-Rot, wobei vor allem die zweite Gelbe Karte unglücklich ist. Nach einem Foul der Genfer lässt Schiedsrichter Fähndrich Vorteil laufen, YB verliert den Ball und Sierro setzt zur Grätsche an. Mit 10 gegen 10 entwickelt sich schliesslich eine muntere Partie, wobei die Genfer zumindest nach Spielanteilen ebenbürtig sind, allerdings ohne dabei gross zu Abschlüssen zu kommen. Am Ende verdienen sie sich damit einen Punkt - was die Berner ziemlich ärgern dürfte.

Servette – Young Boys 0:0

5240 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Mendy; Ondoua, Valls; Fofana, Cognat (62. Cespedes), Imeri (79. Antunes); Kyei (62. Koné).

Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort (82. Maceiras); Fassnacht (76. Siebatcheu), Rieder (87. Mambimbi), Sierro, Ngamaleu (76. Bürgy); Elia (82. Sulejmani), Nsame.

Bemerkungen: Servette ohne Stevanovic und Schalk (beide verletzt) sowie Ajdini (krank), Young Boys ohne Aebischer, Lauper, Martins, Gaudino, Spielmann und Petignat (alle verletzt) sowie Camara und Garcia (beide positiv auf Corona getestet). 39. Gelb-Rote Karte gegen Fofana wegen Fouls. 66. Gelb-Rote Karte gegen Sierro wegen Fouls. 87. Kopfball von Bürgy an den Pfosten.

Verwarnungen: 30. Fofana (Foul). 63. Sierro (Foul). 66. Cespedes (Foul). 81. Lefort (Foul).

Vaduz – Lugano 1:1 (1:0)

1360 Zuschauer. – SR Jaccottet.

Tore: 45. Cicek (Foulpenalty) 1:0. 92. Oss (Guerrero) 1:1.

Vaduz: Büchel; Schmied, Schmid, Simani (63. Rahimi); Wieser (46. Gasser); Dorn, Prokopic (73. Gajic), Lüchinger (73. Di Giusto), Hug; Cicek (88. Milinceanu); Sutter.

Lugano: Osigwe; Kecskes (65. Lungoyi), Maric, Daprelà; Custodio (65. Bottani); Lavanchy (88. Oss), Lovric (88. Covilo), Sabbatini, Guerrero; Gerndt (88. Macek), Odgaard.

Bemerkungen: Vaduz ohne Coulibaly, Göppel (beide verletzt) und Ospelt (krank). Lugano ohne Selasi (verletzt). 32. Lattenschuss Lovric.

Verwarnungen: 7. Custodio (Foul), 45. Lavanchy (Foul), 49. Lüchinger (Foul), 56. Schmid (Foul), 81. Gasser (Foul).

Servette 0 : 0 Young Boys