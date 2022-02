Eskalation des russischen Angriffs – Hat Putin den Widerstand in der Ukraine unterschätzt? Im Osten haben Häuserkämpfe begonnen. Was für die Ukrainer ein Albtraum ist, dürfte auch dem Kreml Probleme bereiten. Hat Putin zu sehr an seine eigene Darstellung der Invasion geglaubt? Zita Affentranger

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug in Charkiw im Osten der Ukraine. Foto: Vadim Ghirda (Keystone/AP)

Während Kiew weiter beschossen wird, sind russische Soldaten im Osten der Ukraine in Charkiw eingerückt, mit 1,5 Millionen die zweitgrösste Stadt des Landes. Es sind Maschinengewehrfeuer und Explosionen zu hören. Beobachter beschreiben, wie schwer bewaffnete russische Soldaten hinter gepanzerten Fahrzeugen in die Stadt nahe der russischen Grenze einrücken. Im Umkreis brennen ein Öldepot und eine Gaspipeline.

In Charkiw selber hat offenbar bereits ein Häuserkampf begonnen, ein Szenario, das Russland in den ersten Tagen des Kriegs mit Beschuss aus der Ferne und Drohungen zu umgehen suchte. Die Gefechte mitten in der Stadt dürften zu schweren Verlusten auf allen Seiten, vor allem aber auch aufseiten der ukrainischen Zivilbevölkerung führen.

Die ukrainische Armee hat die Angreifer in den ersten Kriegstagen zurückschlagen können. Foto: Sergey Kozlov (Keystone/EPA)

Damit ist klar, dass Moskau keineswegs nur die Hauptstadt Kiew unter seine Kontrolle bringen will, um die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, sondern zumindest die grossen Zentren im ganzen Land besetzen und kontrollieren will. Zwei weitere Städte in der Ostukraine sind laut russischen Angaben «vollständig» umzingelt.

Der Vorstoss in Charkiw markiert eine klare Eskalation des russischen Angriffs. Offenbar hat Moskau am Donnerstag die Invasion nicht mit voller Kraft gestartet, um einen schnellen und entscheidenden Vorstoss zu machen. Stattdessen rief Putin das ukrainische Militär am Samstag erneut dazu auf, die Sache «in die eigenen Hände zu nehmen» und die Regierung in Kiew zu stürzen. Nach Moskauer Lesart hat die ukrainische Führung das Land «als Geisel genommen», was Russland als «Befreier» dastehen lassen soll.

Der nun eskalierende Häuserkampf in Charkiw ist ein Albtraum für die Ukrainer, dürfte aber auch dem Kreml Probleme bereiten. Foto: Andrew Marienko (Keystone/AP)

Es ist nicht auszuschliessen, dass Putin zu sehr an seine eigene Darstellung der Invasion geglaubt und den Widerstand der Ukraine unterschätzt hat. Das würde erklären, warum er am Wochenende nun die eigenen Truppen verstärkt hat. Dabei war von Anfang an klar, dass das ganze Land sich Russland entgegenstellen wird.

Auch der Häuserkampf, der nun in Charkiw begonnen hat, hoffte Moskau offenbar zu vermeiden, indem man die ukrainische Seite zur Kapitulation drängte. Was für die Menschen in der Ukraine ein Albtraum ist, könnte dem Kreml zu Hause Probleme bereiten: Charkiw ist sehr nahe an der russischen Grenze, viele Russen haben dort Bekannte oder Verwandte. Berichte über blutige Kämpfe mit vielen Toten und Verletzten werden die Konsternation in der russischen Bevölkerung weiter verstärken.

Gouverneur: Charkiw wieder unter ukrainischer Kontrolle Infos einblenden Nach ukrainischen Angaben ist Charkiw am Sonntagnachmittag wieder vollständig unter der Kontrolle der ukrainischen Armee. «Charkiw ist vollständig unter unserer Kontrolle», erklärte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleg Sinegubow, am Sonntag im Messengerdienst Telegram. Nun sei in der zweitgrössten ukrainischen Stadt eine Aktion im Gange, um die russischen Soldaten vollständig aus der Stadt zu vertreiben. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sinegubow hatte am Sonntagmorgen das Eindringen russischer Soldaten in die Stadt bekannt gegeben. Die russische Armee drang demnach bis ins Stadtzentrum von Charkiw vor. Die Kämpfe in Charkiw hatten am Sonntagmorgen begonnen und betrafen mehrere Orte im Stadtgebiet. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete von heftigen Strassenkämpfen. Seit dem Vormittag seien Maschinengewehrfeuer und Explosionen zu hören. Er habe zudem mehrere verlassene russische Panzerfahrzeuge und ein ausgebranntes Wrack gesehen, berichtete der Reporter. Die Strassen waren menschenleer. (AFP)

