Geht es bei den IT-Projekten um zuverlässigere Daten zu den Ansteckungsorten?

Kim: Das, was Sie täglich in den Zahlen des BAG lesen können, sind die Anzahl der Personen in Isolation und Quarantäne. Die bekommen wir aus dem Contact Tracing. Zu den Ansteckungsorten haben wir bisher keine weiteren Daten. Wir erhoffen uns jetzt viel mehr Informationen über die aktuelle epidemiologische Lage. Darunter fällt auch der Ansteckungsort, sofern er denn bekannt ist.