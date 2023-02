Homophobie in der Armee – Hauptfeldweibel beschimpft Schwulen übelst Unter Beifall von Kollegen beleidigte ein Armeekader einen homosexuellen Kameraden auf dessen Combox. Nun wurde er von der Militärjustiz verurteilt. Mischa Aebi

Aktuell laufen in der Armee 18 Verfahren wegen ­Verdachts auf Verletzung der sexuellen Integrität (Symbolbild). Foto: Patrick Gutenberg

Es geschah in der Kaserne Thun. Hauptfeldweibel Marco G. hatte nach eigenen Angaben viel Alkohol intus, als er auf die Idee kam, den homosexuellen Sebastian K. (Name geändert) anzurufen. Die beiden hatten einige Monate zuvor gemeinsam Militärdienst geleistet. Seither hatten sie sich nicht mehr gesehen. So steht es in der Anklageschrift des militärischen Staatsanwalts, die der SonntagsZeitung vorliegt.