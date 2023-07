Hauptbahnhof Winterthur – Hauptunterführung beim HB wird renoviert Die SBB erneuern vom 10. Juli bis Herbst 2024 die Wände, die Werbeflächen, das Licht und die Lautsprecher. Zeitweise werden die Zugänge vom Neuwiesenquartier her nachts gesperrt. Valérie Jost

Der Bahnhof Winterthur wird täglich von rund 120 000 Reisenden genutzt. Nun renovieren die SBB die alte Unterführung Süd. Archivbild: Enzo Lopardo

Die SBB bauen ab Montag die Hauptunterführung des Bahnhofs Winterthur um, die sogenannte Unterführung Süd. Sie ist seit 1930 in Betrieb.

Laut den SBB sind die Lautsprecher und die Beleuchtung nun veraltet. Die Erneuerung wolle man nutzen, um die Unterführung «heller und einheitlicher» zu gestalten. So weichen die heutigen Plakatflächen einem doppelseitigen elektronischen Werbebildschirm. Es gibt eine durchgehende Metalldecke und die Wände erhalten neue Keramikplatten. Die alten Metallplatten der Wandabdeckung werden für ein provisorisches Bahnhofgebäudes in Lenzburg wiederverwendet, wo ein Grossumbau ansteht.

Die etappenweisen Bauarbeiten starten am Montag. Als erstes werden die Gipsdecken abgebrochen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst 2024 und finden grösstenteils nachts und zu Randzeiten statt. Zeitweise kommt es aber zu Einschränkungen von Seite Neuwiesenquartier, sodass die Zugänge ab 22.30 Uhr gesperrt sind. Ein Aufgang pro Perron bleibt immer benutzbar. Die SBB empfehlen für diese Bauphasen, die neue Unterführung Nord zu nutzen.

Stadt Winterthur erneuert Zugang vom Neuwiesenquartier

Im Bereich Rudolfstrasse liegt die Unterführung auf städtischem Boden. Da auch als Verbindung für den Fussverkehr zwischen der Altstadt und dem Quartier Neuwiesen genutzt wird, ist auch die Stadt Winterthur am Umbau beteiligt. Sie erneuert auf Seite Neuwiesen den Aufgang zur Rudolfstrasse, die sie bereits neu gestaltet hat. Dabei wird die südliche Treppe Richtung Einkaufszentrum aufgehoben. Die nördliche Treppe wird breiter und an neuer Lage ersetzt. Auch Oberflächen und Beleuchtung werden in Absprache mit den SBB in Stand gesetzt.

Kostenpunkt für Winterthur: Die Stadt beteiligt sich mit 600’000 Franken am 2,5-Millionen-Projekt. Die Bauarbeiten am Zugang Rudolfstrasse sind ein separates Projekt und darin noch nicht enthalten.

