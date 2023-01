Nach illegalen Trauungen – Haus der Religionen: Berner Imam tritt zurück Mustafa Memeti übernimmt die Verantwortung für die skandalösen Vorgänge im Haus der Religionen. Der Imam des Muslimischen Vereins Bern gibt sein Amt ab. Michael Bucher

Imam Mustafa Memeti in der Moschee im Haus der Religionen. Foto: Adrian Moser

Mustafa Memeti tritt als Imam des Muslimischen Vereins Bern per Ende April zurück. Dies teilt der Verein am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit. Damit reagiert der langjährige Berner Imam auf happige Vorwürfe, welche das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) im November publik machte.