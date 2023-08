Kritik an Londons Energiepolitik – Haus verhüllt – Greenpeace protestiert gegen britischen Premier Aktivistinnen und Aktivisten sind auf Rishi Sunaks Wohnhaus geklettert und haben es mit schwarzem Stoff verhüllt. Der Hausherr befindet sich momentan mit seiner Familie in den Ferien.

Sechs Aktivistinnen und Aktivisten sind auf das Gelände von Rishi Sunak in der Grafschaft North Yorkshire eingedrungen und haben gegen die Energiepolitik der Regierung protestiert. Foto: Luca Marino (Greenpeace UK/AFP/3. August 2023)

Sechs Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace protestierten gegen die Energiepolitik des britischen Premierministers Rishi Sunak. Vier von ihnen kletterten auf das Dach des Wohnheims und verhüllten es mit schwarzem Stoff.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation soll es sich um Sunaks Wohnhaus in Richmond in der Grafschaft North Yorkshire handeln. Es ist zugleich der Wahlkreis des konservativen Premiers.

Die Polizei in North Yorkshire teilte dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mit, sie reagiere auf einen andauernden Protest an einer Adresse im Ort Kirby Sigston. Details nannten die Ermittler nicht. Greenpeace veröffentlichte am Donnerstagmorgen bei Twitter ein Foto, auf dem ein Mann und eine Frau vor dem verhüllten Haus ein Banner hielten. Darauf fragten sie Sunak, was wichtiger sei: «Ölprofite oder unsere Zukunft?»

Die britische Regierung hatte zuletzt mitgeteilt, sie werde trotz scharfer Kritik von Umweltverbänden Hunderte Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas in der Nordsee vergeben. Premier Sunak hatte am Montag bei einem Besuch in Schottland angekündigt, das umstrittene Vorhaben werde Tausende Jobs schaffen. Kritiker und Kritikerinnen werfen dem konservativen Politiker vor, schleichend die Umweltziele seiner eigenen Regierung zu untergraben.

Der Premierminister war während der Aktion nicht zu Hause. Er befindet sich momentan mit seiner Familie in den Ferien in Kalifornien, wie die «Daily Mail» berichtet. Die Frage bleibt im Raum, ob der prominente Hausbesitzer juristisch gegen Greenpeace vorgehen wird. Schliesslich ist unerlaubt auf den Privatbesitz des Premiers eingedrungen worden – und wer die Briten kennt, weiss, was der Satz «My Home is My Castle» für eine grosse Bedeutung im Vereinigten Königreich hat. Auf der Insel werden zudem Fragen laut, ob das Sicherheitsdispositiv für den Premier und seine Familie nicht allzu grosse Lücken habe.

SDA/fal

