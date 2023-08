Demonstration in Winterthur – Hausbesetzer dringen in Ladenlokal ein Teilnehmer einer unbewilligten Demonstration haben am Freitag bei einem Geschäft an der Stadthausstrasse eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei nahm sieben Personen vorläufig fest.

Bei der Ladenpassage Tannenberg kam es am Freitagabend zu einer Sachbeschädigung. Foto: Madeleine Schoder

Am Freitagabend kurz nach 22 Uhr haben sich beim Winterthurer Hauptbahnhof 50 bis 60 Personen versammelt, um gegen die Räumung der besetzten Stefanini-Häuser zu demonstrieren. Die Stadtpolizei bestätigt dies auf Anfrage. Der nicht bewilligte Umzug führte laut Sprecher Michael Wirz in die Altstadt und dann vom Graben zurück in Richtung Bahnhof.

Im Laufe des Umzugs hätten sich mehrere teilweise vermummte Personen von den übrigen Demonstranten gelöst und seien gewaltsam in ein Geschäft an der Stadthausstrasse auf der Höhe der Ladenpassage Tannenberg eingedrungen. «Es wurde eine Scheibe eingeschlagen», sagt Wirz. Die Polizei sei aber schnell vor Ort gewesen und habe sieben Personen vorläufig festgenommen.

Mittlerweile wurden diese befragt und bereits wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Abgesehen vom Vorfall an der Tannenbergpassage sei die unbewilligte Demonstration friedlich verlaufen. Weitere Sachbeschädigungen sind der Stadtpolizei laut Wirz nicht bekannt.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.