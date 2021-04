Immobilien in Winterthur – Hausbesetzer-Szene zeigt Stefanini-Stiftung die Faust Die Bewohnerinnen und Bewohner von sieben besetzten Stefanini-Häusern wehren sich in einem offenen Brief gegen den drohenden «Rauswurf». Sie wollen beim Status quo bleiben, die Stiftung sanieren oder abreissen. Till Hirsekorn

«Wir bleiben alle». Protest-Banner der Hausbesetzer an der Schaffhauserstrasse. Foto: Enzo Lopardo

«Aufwertung heisst Vertreibung! Wir bleiben alle!» oder «Wohnraum verteidigen!»: Mit kämpferischen Parolen hat sich ein Kollektiv von Hausbesetzerinnen und -besetzern öffentlich in Stellung gebracht. In einem offenen Brief, der an die Medien ging, wehrt sich die «Häuservernetzung Winterthur» gegen den drohenden «Rauswurf» von 50 Bewohnerinnen und Bewohnern, die in sieben besetzten, selbstverwalteten Häusern in Stadt und Umgebung wohnen.

Adressatin ist die Terresta Immobilien und Verwaltungs AG. Sie verwaltet das stolze Immobilienportfolio der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, besser bekannt als Stefanini-Stiftung. Allein in Winterthur besitzt diese knapp 1300 Wohnungen, verteilt auf 200 Liegenschaften. 50 davon in der Altstadt. In einer grossen Bau- und Sanierungsoffensive sollen die ältlichen bis lottrigen Mehrfamilienhäuser wieder in Schuss gebracht werden. Investitionsvolumen: 500 Millionen Franken. Neubauten inklusive: eine Milliarde.



Neben ganzen Wohnsiedlungen sind auch einzelne Liegenschaften wie die besetzten Häuser nicht ausgenommen. Gemäss Kollektiv sollen auch diese saniert oder abgerissen werden. Ein Wiedereinzug durch die selbstverwalteten WGs sei jedenfalls nicht vorgesehen.