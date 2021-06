Auseinandersetzung in Winterthur – Hausbesetzer werfen der Polizei Gewalttätigkeit vor Eine Gruppe wollte am Freitag die leer stehende ehemalige Klostermühle Töss besetzen. Im Nachgang kritisieren die Besetzer scharf, wie die Polizei vorgegangen ist. Nina Thöny , Patrick Gut

Von der Brücke (rechts) soll die Polizei mit Gummischrot auf die Besetzer der Klosterstrasse 14 geschossen haben. Foto: Marc Dahinden

Am letzten Freitag frühmorgens drang eine Gruppe in die ehemalige Klostermühle Töss nahe des Impfzentrums ein, sie wollte das Gebäude an der Klosterstrasse 14 besetzen. Kurz darauf kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und der Polizei. So weit stimmen die Schilderungen des Kollektivs Zensur und der Stadtpolizei Winterthur überein. Diametral auseinander gehen sie in der Frage, wer die Gewalt ausgelöst hat.

Das Kollektiv schildert in einer Medienmitteilung seine Sicht. Demnach sind am Freitag einige Besetzerinnen und Besetzer auf die Polizei zugegangen, «mit der Absicht, in den Dialog zu treten». Das sei jedoch nicht möglich gewesen, weil die Polizei «ohne Vorwarnung» von der Autobahnbrücke oberhalb des Gebäudes mit Gummischrot auf die Gruppe geschossen habe. Das Kollektiv kritisiert die Polizei scharf: Diese habe bewusst in Kauf genommen, die Besetzerinnen und Besetzer am Kopf und im Gesicht zu verletzen. Drei Personen hätten Verletzungen am Auge davongetragen, eine Person habe für Abklärungen ins Spital gebracht werden müssen.