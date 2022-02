Sturmbilanz der Stadtpolizei Winterthur – Hausfassade eingestürzt – Strasse gesperrt

Wintersturm Roxana hielt auch in Winterthur Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Montag auf Trab. Bei einem Gebäude an der Zürcherstrasse stürzte die Fassadenisolation auf die Strasse.