Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Hausgemachter Kräuteressig Essig vom Hegiberg war lange sehr beliebt. Einen grossen Anteil daran hatte Mina Aeschbach-Sager, die das Geschäft während des Ersten Weltkriegs weiterführte. Angelina Immoos

Ernte im Kräutergarten der Essigfabrik Aeschbach um 1935. Eines von über 70’000 Bildern, die

im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Am Fuss des Hegibergs wurde jahrzehntelang Essig hergestellt. Gründer der Firma war Hermann Aeschbach (1880–1963), der 1911/12 die Weinessigfabrik Herter im Neuwiesenquartier übernommen hatte. 1920 erwarb er dann das ehemalige Ziegeleiareal in Hegi, wo bis 1976 Wein-, Obst-, Gewürz- und Kräuteressig produziert wurde. Der vielseitige Essig war nicht nur in der Küche, sondern auch zum Waschen und Reinigen sowie als Heilmittel sehr beliebt.

Das gut laufende Essiggeschäft war nicht zuletzt auch das Verdienst der Ehefrau Mina Aeschbach-Sager (†1939). Als ihr Mann im Ersten Weltkrieg Militärdienst leisten musste, führte sie wie viele Frauen damals das Geschäft weitgehend allein weiter. 1924 machte sie – vermutlich als erste Frau in Winterthur – die Fahrprüfung, um mit dem Firmenwagen an Kundentermine fahren zu können.

Inspiration an internationalem Essigkongress

Gemeinsam mit ihrem Mann besuchte sie Essigfabriken in ganz Europa. Und in den 1930er-Jahren war sie es, die die Produktion von Kräuteressig lancierte. Die Idee dazu hatte sie von einem internationalen Essigkongress in Berlin erhalten.

Neu war, dass die gesamte Produktion in Winterthur stattfand. Denn der Saft für den Obstessig kam aus Mostereien aus der ganzen Schweiz, und der Wein für den Weinessig wurde aus dem Ausland importiert. Die Kräuter hingegen wuchsen im hauseigenen Garten und wanderten von dort direkt in die grossen Gärbottiche aus Eichenholz. Der Aeschbach-Kräuteressig war somit ein hundertprozentig lokales Produkt. Homemade in Winterthur.

