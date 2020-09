Arbeiter in Aadorf genervt – Hausrat illegal an die Strasse gestellt Regelmässig werden in Aadorf Möbel einfach an den Strassenrand gestellt statt korrekt entsorgt. Auf der Gemeinde ärgert man sich. Nicole Döbeli

Wäre zwar praktisch, wenn man seine Möbel so entsorgen könnte, aber legal ist es nicht. Foto: PD

Nicht einmal ein «Zum Mitnehmen»-Schild hängt an den Möbeln, die entlang der Wiesentalstrasse in Aadorf gefunden wurden. Das Schild hätte die Aktion zwar nicht legaler gemacht, aber vielleicht hätte ja noch jemand ein Stück Sofa eingepackt. Den Mitarbeitern des Werkhofs Aadorf fiel jedenfalls auf, dass an der Wiesentalstrasse regelmässig versucht wird, Möbel auf diese Art zu entsorgen – gratis.