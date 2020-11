Corona-Folgen in Australien – Haustier im Anflug Seit dem Ausbruch der Pandemie sitzen nicht nur etwa 25'000 Australier fern der Heimat fest. Auch Hunderte Haustiere können wegen des eingeschränkten Flugverkehrs nicht zurück. Ausser für sehr, sehr viel Geld. Jan Bielicki

Mehrere Tausend Dollar kosten derzeit Flüge für Vierbeiner zurück in die australische Heimat. Foto: Getty Images

Der Charterflug aus dem kanadischen Vancouver, der in dieser Woche auf Sydneys Kingsford-Smith-Flughafen erwartet wird, hat 70 besondere Fluggäste an Bord. Auf der Passagierliste stehen Namen wie Poochini oder Roxie, es sind Möpse, Jack-Russell-Terrier, andere Hunde und etliche Katzen. Sie werden weiterfliegen nach Melbourne, dort zehn Tage in Quarantäne gehen – und dann nach monatelanger, covidbedingter Trennung wieder Frauchen und Herrchen sehen.

Etwa 17'000 australische Dollar, umgerechnet etwa 10'000 Euro, hat Allan Smith dafür bezahlt, dass Poochini und Roxie einen Platz in dem eigens gecharterten Flug bekamen, wie er dem australischen Fernsehsender Nine erzählte. Seit Jahresbeginn hat seine Familie die Hunde nicht mehr gesehen. Damals zogen die Smiths, die 15 Jahre in Kanada gelebt hatten, wieder zurück in ihre Heimat im australischen Adelaide. Die Hunde sollten nachkommen – doch dann kam die Pandemie, Grenzen machten zu, Flüge blieben am Boden, Zehntausende Menschen strandeten in Ländern fern der Heimat. Und eben auch Hunderte Haustiere.