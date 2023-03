«Gute Gesundheit und volle Amtsfähigkeit» – Hautkrebs bei US-Präsident Joe Biden entfernt US-Präsident Joe Biden ist bei seiner Gesundheitskontrolle vor rund zwei Wochen ein Hautkrebs entfernt worden.

Bei dem Krankenhaustermin am 16. Februar sei eine Hautveränderung an der Brust des 80-Jährigen entfernt und das Gewebe für eine Untersuchung ins Labor geschickt worden, erklärte Bidens Leibarzt Kevin O’Connor in einem am Freitag vom Weissen Haus veröffentlichten Brief. «Wie erwartet» habe sich die Hautveränderung als sogenanntes Basalzellkarzinom erwiesen, die häufigste Form von Hautkrebs.

«Das gesamte Krebsgewebe wurde erfolgreich entfernt», schrieb O’Connor weiter. Die Hautstelle sei bei dem Termin im Militärkrankenhaus Walter Reed in einem Vorort von Washington im Februar behandelt worden. «Es ist keine weitere Behandlung nötig.» Die Wunde sei ausserdem gut verheilt, erklärte O’Connor. Der Mediziner betonte, dass sich ein Basalzellkarzinom anders als andere Hautkrebsarten für gewöhnlich nicht ausbreite und keine Metastasen bilde.

Gute Gesundheit und volle Amtsfähigkeit

O’Connor hatte die Biopsie bereits in seinem am 16. Februar erstellten Gesundheitszeugnis des Präsidenten erwähnt. Nun wurde das Ergebnis der Untersuchung des Hautgewebes veröffentlicht.

In seinem Attest hatte O’Connor dem Präsidenten grundsätzlich eine gute Gesundheit und volle Amtsfähigkeit bescheinigt. «Präsident Biden ist weiterhin ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann, der in der Lage ist, erfolgreich die Pflichten des Präsidentenamtes auszuüben.» Das fünfseitige Schreiben führte aber auch einige gesundheitliche Probleme auf, unter anderem häufiges Räuspern und Husten infolge eines gastroösophagealen Reflux und einen steifen Gang wegen Verschleisserscheinungen an der Wirbelsäule.

Biden dürfte bald eine erneute Präsidentschaftskandidatur verkünden und sich 2024 für eine zweite Amtszeit bewerben. Das hohe Alter des US-Demokraten gilt dabei als Problem: Biden ist mit 80 Jahren bereits jetzt der älteste Präsident der Geschichte. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt.

