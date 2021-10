Unihockey – HC Rychenberg erfüllt zweimal seine Pflicht Der HCR siegt im Cup 5:0 gegen den Erstligistzen Jona-Uznach und hält sich in der NLA mit einem soliden, aber wenig begeisternden 6:4-Heimsieg gegen Schlusslicht Thun schadlos. Damit hält er sich im breiten Verfolgerfeld. René Bachmann

Markus Lindgjerdet (links) eröffnete gegen Thun das HCR-Skore, Noah Püntener (rechts) traf im Cupmatch gegen die Jona-Uznach Flames. Foto: Enzo Lopardo

Die Partie gegen Thun entwickelte sich für den HC Rychenberg von Beginn weg so, wie es von allen Seiten erwartet worden war. Die Winterthurer strebten die Spielkontrolle an und hielten diese von wenigen Ausnahmen abgesehen während der ganzen sechzig Minuten ziemlich sicher in Händen. Dies entsprach insofern auch den Intentionen der Gäste aus dem Bernbiet, schliesslich fokussieren sich diese sowieso am liebsten auf ihre schnellen Gegenstösse.