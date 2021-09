Gegen Uster und Waldkirch – HC Rychenberg erringt zwei wichtige Siege Trotz fünf gewichtiger Absenzen bezwingt der HC Rychenberg in der Unihockey-NLA am Wochenende seine direkte Konkurrenz aus Uster und Waldkirch mit 7:5 respektive 7:6. Ohne Rumpler kommt er freilich nicht über die Runden. René Bachmann

Der HC Rychenberg konnte zweimal über einen Sieg jubeln. Markus Lindgjerdet (links) erzielte gegen Uster das 1:0. Foto: Enzo Lopardo

Der HC Rychenberg schaffte in der Doppelrunde vom Wochenende das, was von einem ernsthaften Playoffanwärter wie ihm gefordert war: Er holte auswärts gegen Uster und in der Axa-Arena gegen Waldkirch-St. Gallen die volle Punktzahl und band auf diesem Wege die beiden direkten Konkurrenten vorerst einmal zurück. Beide Erfolge entsprachen alles in allem dem Gezeigten. Freilich lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Winterthurer ihr Spiel beide Male nicht durchziehen konnten und die eine oder andere Schwächephase einzogen.

Der Captain weist den Weg