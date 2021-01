Playoff-Teilnahme gesichert – HC Rychenberg kämpft sich in die Masterround Dank einer Steigerung im Schlussdrittel setzt sich der HCR in Chur 7:5 durch. Mit dem siebten Erfolg in elf Runden qualifiziert er sich für die Masterround und damit – viel wichtiger – frühzeitig für die Playoffs. René Bachmann

In der 48. Minute brachte Moritz Krebs den HC Rychenberg erstmals in Führung. Foto: Urs Kindhauser

In der abschliessenden elften Qualifikationsrunde apsirierten gleich vier Teams noch auf einen der zwei freien Plätze in der Masterround. Letztlich verteidigten Zug und Rychenberg aber ihre Plätze in den Top 6 erfolgreich und können sich so darüber freuen, dass ihnen die angestrebte Teilnahme an den Playoffs nicht mehr zu nehmen ist.

Nach vier bitteren Niederlagen in Folge konnte sich der HCR gegen Chur erstmals seit Dezember 2017 durchsetzen. Dieser wichtige Sieg hatte seine Berechtigung, denn die Mannschaft von Philipp Krebs war fast durchgehend aktiver als sein Gegner und diktierte über weite Strecken das Geschehen. Daraus resultierte ein Chancenplus, mangels Tagesform einiger Protagonisten aber lange keine Tore.