Unihockey: HCR erreicht Minimalziel – HC Rychenberg kann

für Playoffs planen Die Winterthurer setzen ihren guten Lauf auch gegen Köniz fort. Sie bezwingen den Tabellenzweiten nach einem Zweitorerückstand mit 3:2 nach Verlängerung und stehen damit definitiv in den NLA-Playoffs. René Bachmann

Noah Püntener sicherte dem HCR mit seinem Golden Goal den Bonuspunkt. Foto: Deuring Photography

Lediglich 29 Sekunden dauerte es in der Verlängerung gegen Köniz, bis sich der HC Rychenberg zum zweiten Mal in dieser Saison den Bonuspunkt gesichert hatte. Noah Püntener stibitzte als vorderster Winterthurer den Ball, spielt kurz vor dem Tor mit dem aufgerückten Levin Conrad einen One-Touch-Doppelpass und traf mit seinem Direktschuss unhaltbar in die obere linke Ecke. Es war das plötzliche Ende einer Partie, in der nur wenige Tore fielen und in der die Berner lange Zeit als der wahrscheinliche Sieger ausgesehen hatten.