Unihockey: Playoff-Viertelfinal – HC Rychenberg kassiert eine unnötige Niederlage Zehn Minuten nachlassender Konzentration um die zweite Pause kosten den HC Rychenberg den möglichen Sieg im fünften Spiel gegen Malans. Die 4:8-Niederlage bringt die Winterthurer am nächsten Wochenende unter Zugzwang. René Bachmann

Als Michel Wöcke endlich das vierte Tor für den HCR gelang, war die Entscheidung freilich schon gefallen. Foto: Deuring Photography

Von einer kurzen Ausnahme zu Beginn des Mitteldrittels abgesehen lieferte der HC Rychenberg in den ersten vierzig Minuten einen sehr überzeugenden Auftritt hin. Wie gewohnt agierte das Team von Philipp Krebs aus seiner physisch präsenten, konsequenten Abwehr heraus. Auf diesem Wege kontrollierte es das Geschehen und den Gegner über weite Strecken der ersten zwei Drittel Begegnung. Lediglich einmal musste der Goalie in den ersten 39 Minuten hinter sich greifen, als einer dieser Weitschüsse unglücklich abgelenkt wurde.

Vierzig Minuten lang war der HCR auch jene Mannschaft, die zwar seltener in Ballbesitz war und weniger Abschlüsse zu verzeichnen hatte, insgesamt aber mehr erstklassige Möglichkeiten herauszuspielen in der Lage war. Dieses zeitweilige markante Plus erarbeiteten sich die Winterthurer in der zweite Hälfte des ersten Drittels und besonders ausgeprägt in den Minuten 26 bis 40. Allein in der zweiten dieser Phasen der Überlegenheit liessen sie ein gutes halbes Dutzend erstklassiger Torchancen ungenutzt liegen und verpassten so, bei einer 3:1-Führung die potentielle Vorentscheidung zum leistungsgerechten 4:1 oder gar 5:1. Krebs bestätigt den Eindruck: «Es gab am Schluss des ersten und im Verlauf des zweiten Drittels Momente, in denen wir dies eiskalt hätten fertigspielen und den Match gewinnen können, wären wir ruhig geblieben und hätten uns nicht provozieren lassen.»