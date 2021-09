Unihockey: knappe Niederlage für den HCR – HC Rychenberg lässt sich

auf der Ziellinie abfangen Wie gewohnt war es ein äusserst umkämpfte Partie zwischen dem HCR und Malans. Kurz vor Schluss schienen die Winterthurer dem Sieg nahe zu sein, doch verloren sie am Ende noch 4:5 nach Verlängerung. René Bachmann

Auch Markus Lindgjerdet reihte sich unter die HCR-Torschützen ein. Foto: Enzo Lopardo

Wenn der HC Rychenberg auf Alligator Malans trifft, bleibt die Begegnung (fast) immer bis in die Schlusssekunden hinein auf Messers Schneide. Da machte auch die mittlerweile 14. Auflage innert nicht einmal zwei Jahren keine Ausnahme. Dank einer Triplette innert drei Minuten ging der HCR mit einer vielversprechenden 4:2-Führung in die Endphase. In dieser spielten die Gäste aber ihre Routine und ihre bekannte Stärke im 6 gegen 5 aus und retteten sich in die Verlängerung. In dieser war es wieder einmal Tim Braillard, zuvor bereits Passeur zum 3:4 und 4:4, der den HCR mit einem unwiderstehlichen Sololauf und dem Golden Goal mitten ins Herz traf.