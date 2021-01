Unihockey – HC Rychenberg startet schlecht und trifft danach nicht Der HCR unterliegt Leader GC auswärts gleich mit 0:6, weil er seine Ungenauigkeit im Abschluss nie abzustreifen vermag. Noch kann er sich aber aus eigenen Kräften für die Masterround qualifizieren. René Bachmann

HCR-Trainer Phillipp Krebs musste feststellen, dass nur ein gutes Mitteldrittel gegen eine Spitzenmannschaft wie GC einfach nicht reicht – erst recht nicht, wenn keine Tore gelingen. Foto: Heinz Diener

Das Derby bei den Grasshoppers war für den HC Rychenberg eines jener Spiele, die es möglichst schnell abzuhaken gilt. Nach ersten zwanzig Minuten, in denen das Team von Philipp Krebs keinerlei Zugriff auf das Geschehen gefunden hatte und 0:2 in Rückstand geraten war, lehnte es sich ab dem Mitteldrittel vehement gegen die drohende Niederlage auf. Nur, es fehlte den Winterthurern die Genauigkeit im Abschluss, um aus dem vor allem im Mitteldrittel klaren Plus an hochkarätigen Chancen Profit zu schlagen. Einem Torerfolg am nächsten kam noch Topskorer Michel Wöcke bei einem Lattenschuss in der 47. Minute.