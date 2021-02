Rychenberg mit erstem Sieg in Masterround – HCR belohnt sich

für Topleistung Das verdiente 7:5 gegen Köniz hilft in der Tabelle nicht, stärkt aber das Selbstvertrauen im Hinblick auf die Playoffs. René Bachmann

Mit dem 5:4 brachte Michael Wöcke den HCR endgültig auf Siegeskurs. Foto: Enzo Lopardo

Trainer Philipp Krebs hatte für das dritte Spiel der Masterround Umstellungen vorgenommen: Levin Conrad und Samuel Nussbächer tauschten ihre Verteidigungspartner und Pascal Kern übernahm den Platz des verletzten Patrik Dóža in der ersten Linie. Was der HCR dann im Startdrittel zeigte, war etwas vom Besten der laufenden Saison. Zum einen stand er in der Verteidigung so kompakt und konsequent, dass Luca Locher, der zum zweiten Mal in Folge das Tor hütete, nur selten zu intervenieren brauchte. Zum anderen wussten die Winterthurer auch mit dem Ball einiges anzufangen. Vor allem besassen sie die Gelassenheit und die Lösungen, wenn der Gegner früh störte. Dadurch öffneten sich die Räume, was der HCR mehrfach zu erstklassigen Torchancen nutzte. Die Qualität mit und ohne Ball stimmte und ergab, dass Lochers Gegenüber Patrick Eder entschieden öfter im Brennpunkt des Geschehens stand, und sich viermal bezwingen lassen musste.