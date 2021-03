HCR muss sich noch steigern – Rychenberg spielt noch nicht

auf Playoff-Niveau Zum Abschluss der Masterround erleidet der HCR eine empfindliche 3:11-Niederlage gegen GC. Am Mittwoch, wenn die Playoff-Viertelfinalserie gegen Malans losgeht, ist nicht zuletzt ein aufmerksamerer Start vonnöten. René Bachmann

Erst in der 28. Minute gelang Patrik Dóža der erste Treffer für die Winterthurer. Foto: Heinz Diener

Im Januar hatte es 88 Sekunden gedauert, bis GC 1:0 in Führung ging. Dieses Mal waren es gar nur 59 Sekunden, bis sich der HCR mit einem doppelt so grossen Rückstand konfrontiert sah. Beide Male hatte sich das Team von Philipp Krebs einen Fehlpass in der Mittelzone geleistet, woraufhin GC seine personelle Überzahl ohne viel Federlesen ausnutzte. Der Schock dieser Gegentore sass beim HCR tief. Er kam in den ersten gut zehn Minuten nicht in die Zweikämpfe und es unterliefen ihm bereits in den Anfängen des Aufbaus etliche Fehler. Dadurch gelang es ihm in dieser Phase kein einziges Mal, sich auch nur in die Nähe des Anschlusstores durchzuspielen. Gleichzeitig ermöglichte er dem Gastgeber auf diesem Wege, frühe Ballgewinne zu realisieren und das Geschehen von A bis Z zu kontrollieren. Torhüter Nicolas Schüpbach verhinderte mit starken Paraden, dass der Rückstand weiter anwuchs.