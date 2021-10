4:8 gegen Chur Unihockey – HCR verliert erneut wenig zwingend Weil er zuerst nicht auf Touren kommt und später keine seiner vielen erstklassigen Torchancen verwertet, verliert der HC Rychenberg mit 4:8 gegen Chur. Der zweite Rang geht dadurch flöten. René Bachmann

HCR-Goalie Nicolas Schüpbach hatte nicht seinen besten Tag. Foto: Deuring Photography

Es war wieder einmal eines jener Spiele, die so typisch sind, wenn der HC Rychenberg auf Chur trifft. Hinterher stellte sich das Gros der 690 Zuschauer die gegen diesen Konkurrenten fast schon gewohnte Frage, wie das Heimteam diese Partie nur verlieren konnte. Schliesslich hatte dieses das Geschehen mehrheitlich kontrolliert und konnte es auch nach sechzig Minuten ein deutliches Plus an aufgelegten Torchancen für sich reklamieren.

Dreissig pomadige Minuten

Einer der massgeblichen Gründe für die unnötige Niederlage war, dass der HCR in den ersten acht Minuten des Mitteldrittels unorganisiert wie Wildtiere während einer Massenflucht zu Werke ging. Die Gäste verstanden diese Unpässlichkeit mit drei Toren und einem Pfostenschuss aus vier, fünf Abschlüssen äusserst effizient zu bestrafen. Die Konsequenz daraus war für die Winterthurer ein 2:5-Rückstand, den sie nicht zu korrigieren in der Lage waren.