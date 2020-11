Wegen Corona-Pandemie – Hegemer Chlauslauf ist abgesagt Eine Durchführung des Chlauslaufs wäre gegenwärtig trotz Schutzmassnahmen unverantwortlich, schreibt das Organisationskomitee. Helmut Dworschak

Der Chlauslauf ist beliebt. Aufnahme vom November 2016. Foto: Heinz Diener

Aufgrund der «besorgniserregenden Entwicklung» in den letzten Wochen sagen die Organisatoren den für nächsten Sonntag, 15. November, geplanten Chlauslauf in Hegi ab. Der Entscheid sei bereits am 20. Oktober gefallen, heisst es in einer Medienmitteilung.