Einbruch in Winterthur – Hehler mit Werkzeugen und Kupferkabeln erwischt Diebesgut von einem Einbruch bei einer Winterthurer Baufirma tauchte nahe der tschechischen Grenze auf. Die Staatsanwaltschaft hat in der Folge einen Mann wegen Hehlerei verurteilt. Patrick Gut

Die Einbrecher nahmen das Kupferkabel von den Rollen und zerkleinerten es für den Transport. Themenfoto: Keystone

In Furth im Wald, das Dorf befindet sich rund 500 Kilometer entfernt unmittelbar an der Grenze zu Tschechien, ging der deutschen Grenzpolizei nachts im September 2020 ein Lette ins Netz. In seinem Nissan Kleintransporter mit dem lettischen Nummernschild fanden die Polizisten diverse Werkzeuge.