Heidi Klum wird 50 – «So schön wie das Matterhorn» Ihr «Wühltisch»-Lächeln machte sie zum populären Model, ihr Sendebewusstsein zum Weltstar: Heidi Klum wird 50. Über ihre steile Karriere, die Männer und «Franz» und «Hans». Silke Wichert

31 Jahre dauert ihre Karriere nun schon: Wie lange wird die Heidi-Show noch weitergehen? Foto: Pascal Le Segretain (Getty Images)

Was stellt sich als das wirklich Wichtige im Leben heraus, wenn man an runden Geburtstagen so zurückblickt? Gute Freunde natürlich. An dieser Stelle grüssen wir also erst mal Karin aus Bergisch Gladbach, weil sie ja schuld daran ist – nein, falsch, heute nur Jubiliertöne –, weil wir es schliesslich Karin zu verdanken haben, dass Heidi damals beim Model-Wettbewerb von Thomas Gottschalk und der Zeitschrift «Petra» mitgemacht hat.

«Komm, jetzt schick da deine Fotos hin», ermunterte sie ihre Freundin, als die beiden vor dem Fernseher sassen, weshalb jetzt wiederum wir hier sitzen und uns mit dem 50. einer Frau beschäftigen, von der die Welt sonst wahrscheinlich nie gehört hätte und die dementsprechend nie ihrerseits Fotos beziehungsweise keine Fotos in einer Sendung namens «Germany’s Next Topmodel» verteilen würde.

Dass die Karriere 31 Jahre später immer noch andauern würde, konnte Karin ja nicht ahnen damals. Die meisten Models hatten in den Neunzigern nur eine Halbwertzeit von ein paar Jahren und diversifizierten sich noch nicht so eifrig. Aber derzeit läuft GNTM allen Ernstes in der 18. Staffel. Irgendwer da draussen wird also schon noch hingucken trotz ewiger Magerwahn-, Mobbing- und TV-Trash-Debatten. Bei Instagram folgen dem Model elf Millionen Menschen, unbeeindruckt der seit heute 50 Jahre war eine halbe Stadt kürzlich mit ihr in Unterwäsche plakatiert, und wer vergangene Woche mal zu den Filmfestspielen nach Cannes guckte: Da sprang Heidi Klum auch wieder herum.

Zwischendurch sprang auch eine Brust aus dem kanariengelben Kleid. Foto: Daniel Cole (Keystone, AP)

Franz wars, also die linke Brust, die rechte heisst, warum auch immer man das weiss, Hans. Natürlich hat sie, ganz Profi, trotzdem weitergestrahlt in die Kameras mit diesem Lächeln, das ihr keines von den jungen Mädchen so schnell nachmacht und dem sie – runder Geburtstag, bisschen Pathos, bitte – rückblickend so viel zu verdanken hat.

Im Magazin der «Süddeutschen» stand vor ziemlich genau 20 Jahren, es sei mehr so das «9,99 Euro-Wühltisch-Lächeln», was gemein klingt, aber eigentlich als Kompliment gedacht war. Denn es kam ja an. Es verkaufte sich blendend. So gut gelaunte Mitnahmeartikel gab es damals noch nicht viele im Model-Business, schon gar nicht in Deutschland. Nadja Auermann und Claudia Schiffer schauten verführerisch, rätselhaft, gelangweilt, eher so die nicht lächelnden «Unter 10’000 Euro stehe ich gar nicht erst auf»-Blicke. «Die Heidi» war kein Supermodel, sondern supi Massenware. Etwas kleiner und kurviger, dafür schön natürlich, aufgeschlossen, mit weniger Allüren und ordentlich Dampf auf Hans und Franz. Rheinische Frohnatur.

Die Bikini-Ausgabe mit Klum verkaufte sich 20 Millionen Mal

Aber neu ist eben erst mal ungewohnt. Europa, die alte, schlecht gelaunte Welt, war ganz zu Anfang noch nicht bereit für das Prinzip Heidi Klum. Klassischer Fall von falscher Marktplatzierung. Also ging sie nach Amerika, und dort liebten sie nicht nur den Vornamen (Heidi from mountainous Gladbach!), sondern auch dieses Breitband-Strahlen und die gute Laune. Natural-born Funkemariechen.

Die Bikini-Ausgabe von «Sports Illustrated» mit ihr auf dem Cover verkaufte sich 1998 ganze 20 Millionen Mal. Kein Druckfehler. Foto: Getty Images, Ron Galella Collection

Es gab noch kaum Internet, weshalb sexy Werbeposter gern aus Bushaltestellen geklaut wurden, und von Heidi Klum wurden im Laufe der Zeit wirklich viele Poster geklaut. Daraufhin sass die Deutsche ständig bei David Letterman und Jay Leno, weil sie nicht auf den Mund gefallen war und bei Bedarf sogar schief jodelte. Irgendwann schnappte sie sich backstage bei Victoria’s Secret – einer Art animierter Bikini-Ausgabe für den Laufsteg – ein Mikro und interviewte andere Models. Der Beginn einer folgenreichen Zweitkarriere. Ob man das Ganze Moderation nennen möchte oder einfach Sendebewusstsein – jedenfalls hat sie vor allem in Amerika seitdem wirklich viele Fernsehminuten vollgestrahlt.

«Ich kenne sie nicht, Claudia (Schiffer) kennt sie auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.» Das berühmte Zitat von Karl Lagerfeld darf hier am Ehrentag natürlich nicht fehlen. War eh gelogen. Denn auf die steile US-Karriere folgte bald der Reimport nach Deutschland, straff gemanagt vom sehr viel weniger frohnaturigen Vater Günther Klum. Katjes, H&M, McDonald’s, eigene Birkenstock-Kollektion, gefühlte 999 Cover von «Gala» und «Bunte» – man kann von Heidi Klum halten, was man will, aber sie hat es mit viel eingefrorenem Lächeln und noch mehr Dampf zum ersten im besten Wortsinne populären Model gebracht. So wie H&M die Mode demokratisierte, geht das Model-Sein als Breitensport zum grossen Teil auf ihr Konto.

Über dieses Foto mit Leni und Heidi Klum in Unterwäsche enervierten sich sehr viele Menschen. Toto: Intimissimi

Wie lange die Heidi-Show noch weitergeht? Schwer zu sagen. Soweit man in unzähligen Instagram-Storys und besagter Unterwäschewerbung sehen kann, scheint die Figur noch die vom vorletzten runden Geburtstag zu sein. Ein Markenableger ist, ganz im Sinne des Nepo-Baby-Trends, auch schon am Start: Tochter Leni, die bis 16 unter Verschluss gehalten wurde, nun aber mit Volldampf mitmodeln darf. Dass sie das, trotz Anwesenheit der Erziehungsberechtigten, in Unterwäsche tut, erhitzte kürzlich die Gemüter. Dabei liegt sie damit ja voll auf Familienlinie. Das langfristig wahrscheinlich viel grössere Problem: Leni kennt man in Paris wirklich nicht.

Und dann die Männer

Der lustigste Heidi-Klum-Moment des vergangenen Jahres war ihr Auftritt an Halloween. Die Amis haben es ja leider nicht so mit dem Karneval, deshalb hat sie frühzeitig auf Halloween-Partys umgesattelt, die tatsächlich legendär sind. Beim letzten Mal hing sie also als glitschiger Wurm an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz.

Sorgten für viele Lacher: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz. Foto: Evan Agostini (AP, Keystone)

Das war nicht zuletzt deshalb so lustig, weil die populäre Allgemeinheit davon ausgeht, dass sie, und nicht umgekehrt, sich den Tokio-Hotel-Gitarristen geangelt hat, wie schon zuvor Vito Schnabel, Seal, Flavio Briatore und den «Star»-Friseur Ric Pipino. Eine so heterogene wie stringent seltsame Ansammlung von Männern, die allerdings jeder für sich immer auch für irgendeine Sprosse auf der Karriereleiter gut waren. Pipino noch mehr Modeleute, Briatore noch mehr reiche Leute, Seal noch mehr Showbusinessleute. Tom Kaulitz nun ist erst 33 und könnte damit massgeblich zur Verjüngung des Produkts Heidi Klum beitragen. Das ist schliesslich wichtig, wenn Markenartikel schon so lange am Markt sind. Ständig muss die Rezeptur aktualisiert, irgendein neues Geschmäckle verkündet werden. Jetzt mit noch mehr Liebe, noch mehr Knackfrische und so weiter.

Über einen Ortswechsel wird derzeit offensichtlich auch nachgedacht. Der Schweizer «Blick» berichtete kürzlich, Heidi Klum suche nach einem Chalet in Zermatt. Der Wirt vom Promilokal Chez Heini jubilierte bereits, der Neuzugang sei «so schön wie das Matterhorn». Heidi aus Bergisch Gladbach, bald doch noch in den richtigen Bergen. Na dann: Herzlichen Glückwunsch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.