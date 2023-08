Gemeinde Wila – Heilsarmee-Brocki feiert 30 Jahre Im Jahr 1993 wurde in Wila die Brocki eröffnet. Am 2. September wird das Jubiläum gefeiert. Rafael Rohner

Die Brocki in Wila befindet sich in der Nähe des Bahnhofs und verfügt über 1000 Quadratmeter Ladenfläche. Foto: PD

Die Gründung der Heilsarmee-Brocki in Wila geht auf einen Umzug im Jahr 1993 zurück: In Steg im Tösstal, wo die Brocki ursprünglich ihren Sitz hatte, wurden die Platzverhältnisse knapp, heisst es in einer Mitteilung. Auf der Suche nach grösseren Räumen wurde man beim Korbhersteller Gubag in Wila fündig. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich auf den 1000 Quadratmetern Ladenfläche einiges getan: Aus den Fabrikräumen sei eine familienfreundliche, moderne Brocki geworden.

Anlässlich des Jubiläums erhalten Besitzer einer Brocki-Card im Monat August 5-fache Brocki-Punkte. Am Samstag, 2. September 2023, steigt zudem ein buntes Jubiläumsfest.

Die Heilsarmee betreibt 20 Brockis in der ganzen Schweiz, beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und bietet 30 soziale Arbeitsplätze, um Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

