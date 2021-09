Jubiläum APZ Stammertal – «Heime sind notwendig, weil sie Not wenden» Der Zweckverband Alters- und Pflegezentrum Stammertal feiert 50 Jahre Bestehen. Der Zentrumsleiter und die langjährigste Mitarbeiterin reden über vergangene und künftige Veränderungen. Eva Wanner

Urs Friedrich, Leiter des Alters- und Pflegezentrums, und Marianne Friedrich arbeiten zusammen schon fast ein ganzes Leben im Heim. Bild: Enzo Lopardo

«Oha, die Direktion!» Eine Frau geht gestützt auf ihren Rollator vorbei und strahlt. «Die Direktion» in Form von Urs Friedrich strahlt zurück. Für ein Spässchen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist der Leiter des Alters- und Pflegezentrums Stammertal (APZ) immer zu haben.

Nicht immer war ihm in den letzten 28 Jahren in seiner Aufgabe aber zum Lachen zu Mute – aber meistens. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Zweckverbands APZ, dem die Gemeinden Stammheim und Thalheim an der Thur angehören, blickt Friedrich zurück. Ebenso die langjährigste Mitarbeiterin des Zentrums, Marianne Friedrich, «weder verwandt noch verschwägert!», wie sie lachend betont. Seit 39 Jahren arbeitet sie im Zentrum in Stammheim.