Kolumne «Lomo» – Heimisches Hobeln Der «Landbote»-Kolumnist staunt: Die Schinkenschneidemaschinen mit Handkurbel gibt es auch für zu Hause. Beworben werden die Geräte auch als Investition in die eigene Fitness. Johannes Binotto

Wo die einen Männer in der Midlife-Crisis sich einen PS-starken Hobel kaufen, da kaufen die andern sich einen Hobel für den Parmaschinken. Foto: PD

Im Schaufenster des Geschäfts, an dem ich morgens vorbeigehe, da stehen sie prunkvoll und leuchtend rot. Die grossen Schinkenschneidemaschinen mit Handkurbel. Sie wissen schon, diese edlen gusseisernen Geräte, die man zuweilen in italienischen Restaurants stehen sieht.

Ehrlich gesagt hab ich auch im Restaurant noch nie jemand da dran einen Parmaschinken zersäbeln gesehen. Umso mehr bin ich überrascht, dass man sich diese Geräte offenbar auch für zu Hause kaufen kann.

Meine Theorie ist, dass es sich dabei um die leicht weniger gefährliche Alternative zu einer Harley-Davidson handelt: Wo die einen Männer in der Midlife-Crisis sich einen PS-starken Hobel für die Autobahn kaufen, da kaufen die andern sich halt einen Hobel für den Parmaschinken – Hauptsache, Hobel.

Auch nehme ich an, dass die Maschine dann in beiden Fällen wohl mehrheitlich in der Garage stehen wird. Denn wo soll man sonst damit hin? In einer normalen Küche dürfte man wohl kaum Platz dafür haben, und im Schlafzimmer macht sie sich auch nicht gut. Auch glaube ich, dass ich zutiefst irritiert wäre, bei einer Einladung bei Freunden im Wohnzimmer eine riesige Schinkenschneidemaschine anzutreffen.

Und ausserdem: Wer isst tagtäglich so viel Parmaschinken, dass sich eine derartige Anschaffung überhaupt lohnt? Oder fängt man dann in Ermangelung von Wurstwaren kurzerhand an, auch alles andere mit der Schinkenschneidemaschine zu machen? Briefe öffnen, Cheminéeholz spalten, Fingernägel stutzen?

Zwar preisen sie in der Werbebroschüre den Kauf nicht nur mit «da wird Fleischschneiden zum Hingucker» an, sondern auch als Investition in die eigene Fitness: «Die Verbindung von Retrocharme mit moderner Bauweise garantiert müheloses Schneiden, das Training für Ihren Bizeps gibts nebenbei dazu.» Würde man tatsächlich beim Schneiden des Schinkens so viele Kalorien verbrauchen, wie man dann in Form geschnittenen Schinkens wieder zu sich nimmt, dann wäre das Ganze wahrhaftig ein Nullsummenspiel, ein kulinarisches Perpetuum mobile sozusagen.

Sollten Sie also jemand kennen, dem es durch den Kauf einer Schinkenschneidemaschine gelungen ist, die eigenen Fettpolster in Muskelberge zu verwandeln, dann schreiben Sie mir bitte. Ansonsten trainiere ich meinen Bizeps auch fortan höchstens beim Schinkenpackung-Aufreissen.

