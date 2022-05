Theater in Adlikon – Heiraten ist anstrengend Das Theater Kanton Zürich zeigt als Freilichtspiel die Komödie «Die Geizige» nach Molière. Am Dorfrand von Niederwil war am Donnerstag Premiere. Helmut Dworschak

Molière auf dem Land: Gastspiel des Theaters Kanton Zürich in Niederwil. Foto: Madeleine Schoder

Rund siebenhundert Einwohner hat die Gemeinde Adlikon. Ein Blick in den Veranstaltungskalender auf der Gemeinde-Webseite ergibt bis Dezember Altpapiersammlungen, Gemeindeversammlungen, Abstimmungen und eine Theateraufführung. Ein Teil von Adlikon ist Niederwil, und an dessen Dorfrand, hinter der Ha11e, startete am Donnerstag das Theater Kanton Zürich in die Freilichtsaison. Es war ein prächtiger Sommerabend.