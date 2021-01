Nachruf – Heiri Vogt ist tot Alt-Stadtrat Heiri Vogt (SP) ist letzte Woche nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Elisabetta Antonelli

Heiri Vogt sprach bei der Eröffnung der Storchenbrücke am 10. Oktober 1996 durchs Megafon. Archivfoto: Marc Dahinden

Im 80. Lebensjahr ist Alt-SP-Stadtrat Heinrich Vogt am 2. Januar gestorben.

Während 16 Jahren, von 1986 bis 2002, führte Vogt das Baudepartement. In seiner Ära wurden unter anderem die Steinberggasse und der Obere Graben umgestaltet, und es entstanden der Neubau der Storchenbrücke, das Schulhaus Oberseen und das Altersheim Neumarkt.

Vogt war gelernter Bäcker und später SBB-Stellwerkbeamter. Er war insgesamt 30 Jahre in der Politik tätig. Zuerst als Eisenbahngewerkschafter, dann als SP-Gemeinderat. 1986 wurde er in den Stadtrat gewählt. Stadtpräsident war damals Urs Widmer. Als «einfacher Büezer» wurde er somit zum Chef von rund 300 Mitarbeitern. Dem «Landboten» sagte er bei seinem Rücktritt, es sei eine extrem harte Zeit gewesen. «Ich war der am höchsten bezahlte Stift der Stadt.»