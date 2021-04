Landluft-Kolumne – Heiss, warm, kalt, sehr kalt, Eiszeit Die Landluft beschäftigt sich mit dem Wetter – und innovativen Ideen. Eva Wanner

April, April, der macht, was er will. Illustration: Ruedi Widmer

Erinnern Sie sich? Als Sie, vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit, im Garten Ostereier suchten. Oder die Kinder das taten. «Warm, wärmer, kälter, kaaaalt, gaaaaaanz kaaaaaalt» – je näher oder weiter weg man sich vom Versteck befindet, desto mehr Vokale finden die Umstehenden, um einem zu helfen.

Ungefähr so fühlt sich momentan das Wetter an. Es war warm, dann hat es geschneit, die Temperaturen stiegen an, fielen später unter null. Mal musste man die Scheibe beim Auto freikratzen und war froh, vergessen zu haben, dass ab «O» wie «Ostern» die Sommerpneus montiert werden sollen. Mal nahm man das Bier vom Balkon, weils nicht mehr gekühlt, sondern gekocht wurde.

Hartgesottene oder Überoptimisten haben nach den ersten «waaaaaarm»-Zeichen die Winterjacke schon im Keller verstaut. Der Kopf weigert sich hartnäckig, dem Rest des Körpers entgegenzukommen und das wohlig gefütterte Ding wieder hervorzuholen. Also gilt: Zwiebelprinzip.

Wie hilfreich wäre da das «wärmer-kälter»-Navigationssystem! «Waaaarm» machts, wenn man zu den gefütterten Schuhen greift. «Kaaaaaalt», wenn einem aus reinem Wettertrotz das kurzärmelige Shirt und das dünne Jäckchen in die Finger fallen. Und recht hätte es.

Und überhaupt wär das System ausbaufähig. Wenn man diätet und beim Griff zum Schoggipudding der Kühlschrank tönt: «Kaaaaaaaalt.» Wenn man weniger rauchen will und die Schachtel einem beim Herausziehen mahnt: «Gaaaanz kalt.» Oder man mehr Sport machen möchte und die Smartwatch beim Joggen sagt «heiss!», und sie damit nicht den Puls meint.

Toll wäre auch ein Plattitüden-Alarm. «Es ist eben April!», zum Beispiel, wenns um das wechselhafte Wetter geht. «Eiszeit!» Natürlich ist es April. Trotzdem ist das Wetter immer ein dankbares Gesprächsthema.

