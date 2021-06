Rechenzentrum in Winterthur – Heizt bald Amazon das zweite Winterthurer Hallenbad? Rechenzentren sind riesige Stromfresser. Könnte man ihre Abwärme nicht zum Heizen nutzen? Prinzipiell schon, sagen die Betreiber in Neuhegi – aber die Sache hat einen Haken. Michael Graf

So sah das Vantage-Grossrechenzentrum in Neuhegi Mitte April aus. Die Baustelle bleibt: Es sollen noch vier ähnlich grosse Blöcke folgen. Foto: Madeleine Schoder

Im Kanton Zürich wachsen derzeit gleich mehrere Grossrechenzentren in die Höhe. Die US-Internetriesen Apple, Google oder Amazon bauen sie, um in der Schweiz ihre Cloud-Speicherdienste anzubieten. Eins der grössten Rechenzentren der Schweiz entsteht auf einem Industrieareal in Neuhegi-Grüze. Der erste Block des Rechenzentrumscampus der US-Firma Vantage geht im Spätsommer in Betrieb, 60 Millionen hat er gekostet. Vier gleich grosse Module sollen folgen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wessen Server hier laufen werden, ist geheim – gemunkelt wird, dass es sich beim Grosskunden um Amazon handelt. Die Stromrechnung dürfte üppig ausfallen: Schon der erste der fünf Blöcke, der demnächst in Betrieb geht, braucht so viel Strom wie 10’000 Haushalte. Das gesamte Areal hat eine Anschlussleistung von 55 Megawatt. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Stromverbrauch der gesamten Stadt Winterthur liegt um die 100 Megawatt.