Kolumne Stadtverbesserer – Helden sollten sich nicht entmasken «Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss», sagte Goethe. Den Stadtverbesserer dagegen lässt gerade das Wissen kalt. Hannes Boos

Da war die Welt noch in Ordnung. Der maskierte Winterthurer Spiderman auf einem Streifzug durch die Stadt. Foto: Marc Dahinden

Was bei Marvel ein dreiteiliges Spin-off gäbe, geschah in Winterthur über Nacht: Die Identität von Spiderman wurde öffentlich. Wie jüngst enthüllt wurde, steckt unter der Maske der stadtbekannten Kultfigur ein 27-jähriger Winterthurer.

Für den Stadtverbesserer war diese Enthüllung eine Enttäuschung. Wie viel Vergnügen hatte ihm doch das Spekulieren bereitet! Wer könnte es sein, der da so selbstbewusst im Kostüm für Selfies posiert? Handelt es sich um Beni Turnheer, der einmal unerkannt durch Winterthur spazieren wollte? Oder war es die Doppelbelastung aus Politiker- und Superheldendasein, die dem ehemaligen Stadtrat Jürg Altwegg zu viel wurde?

Damit kommt dem Stadtverbesserer ein zutiefst unjournalistischer Verdacht: Wäre es nicht besser, wenn gewisse Geheimnisse nie gelüftet werden? Ist zu fantasieren nicht schöner, als schnöde zu wissen?

Zum Glück ist in Winterthur noch einiges ungeklärt. Wer steckt zum Beispiel hinter dem Pseudonym «Arsenal Stefanini», dessen Lied gegen den FCW-Aufstieg letztes Jahr lokal viral ging? Haben hier Doppelagenten des FC Schaffhausen gesungen? Oder hatte Bruno etwa einen geheimen Sohn namens Arsenal? Solche Tagträumereien würden von der bestimmt trivialen Wahrheit zerstört werden.

Kaum herausfinden wird man wohl, wo die Buddha-Statue herkam, die 2017 im Vögeli-Park auftauchte. Wurde sie von Spatzen herbeigeschafft, die damit ein Zeichen gegen die Verwahrung ihrer eingesperrten Artgenossen setzen wollten? Ebenfalls mysteriös bleibt der Verbleib des gestohlenen Holidi-Penis. Fantasieren möchte man hier allerdings lieber nicht …

Keine Rätsel gibt dagegen die «Chöpfi» mehr auf. Hier war der Stadtverbesserer schon als Kind überzeugt: Was so alienhaft anmutet, muss einen ausserirdischen Ursprung haben. Letztes Jahr wurde seine Hypothese bestätigt: Die Gesteinsformation sei als Folge eines gewaltigen Meteoriteneinschlags entstanden.



Die gute Nachricht für Journalisten lautet also: Hin und wieder macht sogar die Wahrheit Spass.



Fehler gefunden?Jetzt melden.