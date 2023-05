Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Hello Afro-Pfingsten Als Afrika-Festival 1990 in Zürich gegründet, zog der Anlass ein Jahr später nach Winterthur um und hiess fortan Afro-Pfingsten. Sammlung Winterthur/Regula Geiser

Flanierendes Paar an den Afro-Pfingsten, 1994. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-

Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Marc Dahinden / bildarchiv.winterthur.ch

Ein flanierendes Paar im Graben während einer der ersten Afro-Pfingsten. Der Jupe sitzt perfekt, und das Sujet auf dem Stoff könnte nicht besser passen. Denn wenige Monate bevor im Frühling 1990 die erste Ausgabe des Afrika-Festivals stattfand, wurde Nelson Mandela aus seiner 27-jährigen politischen Gefangenschaft entlassen.

Das Festival war damals noch sehr klein. Es beschränkte sich auf ein paar Workshops zum Thema Afrika und ein spontanes Konzert mit traditioneller senegalesischer Musik im Volkshaus Zürich. Ein Jahr später zügelte die Veranstaltung nach Winterthur und findet seither unter dem Namen «Afro-Pfingsten» statt.

Grösster Treffpunkt für afrikanische Musik

Zu den Workshops und Konzerten kamen schon bald der Afrika-Markt und ein vielseitiges Rahmenprogramm hinzu. Das Festival wurde immer grösser, und die Namen der auftretenden Musikerinnen und Musiker lesen sich wie ein Who’s who in der Szene: Angélique Kidjo, Johnny Clegg, Miriam Makeba, Khaled, Mory Kante, um nur ein paar wenige davon zu nennen.

Dennoch, immer wieder hatten die Afro-Pfingsten mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und standen mehrfach finanziell vor dem Abgrund. Mittlerweile aber schreibt das Festival schwarze Zahlen und gilt als der mit Abstand grösste Treffpunkt für afrikanische Musik in der Schweiz. Die Macherinnen und Macher dahinter scheinen sich an eines von Nelson Mandelas Zitaten gehalten zu haben: «Das Grösste, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.