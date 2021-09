Töff-Dieb in Winterthur verhaftet – Helm auf – und er wäre nicht erwischt worden Vergangene Woche konnte die Stadtpolizei Winterthur einen Dieb dingfest machen. Aufgefallen war er, weil er ohne Helm Töff fuhr.

Aufmerksame Polizisten kontrollierten letzte Woche einen Töfffahrer und landeten dabei einen Volltreffer. Marc Dahinden / Symbolbild

Am Dienstag vor einer Woche wurde eine zivile Patrouille der Stadtpolizei Winterthur an der Unteren Vogelsangstrasse auf ein Motorrad aufmerksam. Auf dem Motorrad sassen zwei Personen, wobei der Lenker keinen Helm trug. Das Fahrzeug konnte angehalten und der Lenker, ein 31-jähriger Mexikaner, sowie seine Mitfahrerin, eine 24-jährige Deutsche, einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Motorrad und auch das Kontrollschild unabhängig voneinander als gestohlen gemeldet waren, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Zudem lenkte der Fahrzeugführer das Motorrad trotz Entzugs seines ausländischen Führerausweises.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Anlässlich der durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung am Wohnort des Lenkers kam es zu diversen kleinen Sicherstellungen von Betäubungsmitteln (MDMA, Amphetamin, Haschisch und Marihuana) und mehreren Tausend Franken Bargeld.

Die Stadtpolizei Winterthur ermittelt neben den Hintergründen zum gestohlenen Motorrad und den Verkehrsdelikten auch wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.