Challenge League – Henchoz stolpert zuletzt über den FCW Nach dem 0:4 von Xamax in Winterthur wird Martin Rueda neuer Trainer der Neuenburger. Hansjörg Schifferli

Für Stéphane Henchoz’ endet seine zweite Amtszeit als Xamax-Trainer. Foto: Laurent Gillieron/Keystone

Mit einer Serie von sechs Niederlagen in Serie als Trainer von Neuchâtel Xamax war Stéphane Henchoz am Freitag auf die Schützenwiese gekommen. Und verlassen hat er sie dann mit einer siebten Niederlage, die sich mit einem 0:4 zum Debakel auswuchs. Auch seinen Gegnern auf der Winterthurer Bank war klar, dass dies mit dem Ende der Amtszeit des Altinternationalen gleichzusetzen war. Der eine oder andere hatte ja schon vorher zu hören bekommen: «Wenn er wieder verliert, muss er gehen.»

Eine minime Überraschung war dann höchstens, dass diese Nachricht erst im Laufe des Sonntags kam – nach einem Treffen von Henchoz mit Vereinsbesitzer Jeff Collet. Der Entscheid sei «schmerzhaft, aber unumgänglich gewesen», hiess es danach offiziell. Denn Xamax habe sich in den letzten Wochen geradezu «dem Schicksal ergeben.» Zu wenig war es dem Trainer gelungen, die Mannschaft in den ersten Monaten nach dem Abstieg aus der Super League positiv zu entwickeln, auch wenn es «klar war, dass ein Trainer nach diesen vielen Umstellungen Zeit braucht», wie der Verein wissen liess. Aber am Freitagabend war die Reserve auf den Tabellenletzten aus Chiasso auf einen Punkt zusammengeschmolzen und das Vertrauen in den Trainer nahe null. Collet sah keine andere Lösung mehr. Damit ist die zweite Amtszeit Henchoz‘ in Neuenburg früh beendet. Am Ende der ersten hatte er, mit einem sensationellen 4:0 und Sieg im Elfmeterschiessen im Barrage-Rückspiel in Aarau, Xamax noch vor dem Abstieg gerettet; beim zweiten Anlauf, im vergangenen Frühjahr als Nachfolger seines Nachfolgers Joël Magnin, war zuerst die Relegation nicht zu vermeiden und nun auch kein ausreichend positiver «Re-Start» in der Challenge League.