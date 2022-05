Wenn Männer Ideen klauen – «Hepeating» – was der neue Gender-Kampfbegriff bedeutet Nach «Mansplaining» und «Manterrupting» macht ein neues Wort über die Kommunikation zwischen Mann und Frau die Runde. Wir haben da ein paar Beispiele. Meinung Philippe Zweifel

«Gute Idee» – aber wer hat sie aufgebracht? Hepeater stehen in der Kritik, fremde Gedanken als ihre eigenen zu verkaufen. Foto: Getty Images

Im folgenden Dialog kommen zwei männliche Verhaltensmuster vor, die als sexistisch gelten. Erkennen Sie sie?

Mitarbeiter: «Wenn es ein Problem gibt, muss man es erst mal als solches erkennen. Verstehst du, was ich meine?»

Mitarbeiterin: «Ja. Aber um das Problem zu lösen, schlage ich vor, dass» –

Mitarbeiter: «Moment, ich habe eine Idee!»

Das war in chronologischer Folge «Mansplaining» und «Manterrupting». Mansplaining bezeichnet die Situation, wenn ein Mann einer Frau in paternalistischem Ton etwas erklärt, das sie selber auch weiss – stets in der Annahme, dass sie von Natur aus an seinen Ausführungen interessiert ist und dass dieses Interesse nicht nachlassen wird. Was erklärt, wieso der Mansplainer gerne lange redet. Manterrupting ist schnell erklärt: ein Mann, der eine Frau nicht ausreden lässt und sie in der Rede unterbricht.