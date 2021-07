Sweet Home: Ferien daheim – Hereinspaziert, Ferienstimmung! Umstellen und umdenken: Diese zehn Inspirationen sorgen für ein entspanntes, südliches Flair. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Machen Sie es sich so richtig bequem

Zuhausesein: Mit Wohnideen, die für Entspannung sorgen. Foto über: Domino

Sind Sie schon weg oder bleiben Sie daheim? Mir persönlich gefällt meine Stadt Zürich am besten in den Sommerferien. Auf einmal gehört sie mir. Es hat weniger Autos, gar die Trams und Busse fahren in einem gemächlicheren Takt und alles ist entspannter. Bloss unser Hündchen Daisy vermisst die Schulkinder und die gegenseitigen, freudigen Begrüssungen. Doch die ganze Stadt ist im Ferienmodus. Zeit, auch das Zuhause anzupassen. Das Wetter spielt zum Glück gerade wieder mit und so bekommt auch die Schweizer Stadtwohnung einen südlichen Rhythmus: Die Fenster bleiben offen bis die Sonne kommt, dann gehen die Läden zu – und zwar so, dass die Sonne in den Räumen für Lichtspiele sorgt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Stellen Sie auch Ihre Möbel ein wenig so, dass Sie mehr entspannen können. Rücken Sie Sitzmöbel zusammen und kreieren Sie Inseln, auf denen die ganze Familie zusammen picknicken, Spiele spielen oder sich die Olympiade anschauen kann.

2 – Machen Sie endlich die Dinge, auf die Sie Lust haben

Freizeit: Mit Leidenschaft und Kreativität. Foto über: SF Girl

Egal, ob schönes Wetter oder Regen, die langen Sommerferien machen jeweils Lust, endlich diejenigen Dinge zu tun, die sonst in der Alltagshektik untergehen. Stapeln Sie die lesenswerten Bücher an Plätzen, an denen sie Sie richtig anlachen. Vertiefen Sie sich in Sommerbücher, die für noch mehr Ferienstimmung sorgen. Falls Sie meine kleine Lieblingsliste von Sommerbüchern sehen möchte, dann folgen Sie mir auf Instagram – dort poste ich heute meine Ferienbüchertipps.

Lesen wiederum inspiriert zu anderen Dingen, wie einen kleinen Ausflug, neue Rezepte zu kochen oder handwerklich kreativ zu werden. Nähen Sie wieder einmal etwas oder malen Sie. Inspirationen für solche Projekte geben Moodboards. Pinnen Sie dafür Bilder, Karten, Ausschnitte, Stoffmuster und alles, das Sie mögen, schön finden oder einmal machen möchten an eine Wand. Schon alleine eine solche Inspirationswand zu kreieren, macht Freude und verbindet Sie mit Ihrem anderem, im Alltag oft vergessenen Ich.

3 – Machen Sie sie sich bereit, um raus zu gehen

Ausgang: Mit guten und praktischen Sommerideen. Foto über: Style by Emily Henderson

Das Wichtigste aber ist im Sommer, möglichst oft das schöne Sommerwetter zu geniessen. Ist Ihre Wohnung wirklich bereit für das ständige Rein und Raus? Ich habe mir erst kürzlich eine grosse, antike Korbtruhe vom Flohmarkt gekauft, damit wir dort die Kissen und Decken für den Garten unterbringen können. Denn unser Garten ist einer von einem Mehrfamilienhaus, den wir über das Treppenhaus erreichen und in dem wir uns immer wieder neu einrichten – je nach Lust, Wetter und Schattenlage. Zuvor türmten sich die Kissen im Arbeitszimmer und machten dieses ungemütlich.

Auch die Garderobe kann mit einem einfachen Sommerupdate zum Hingucker werden. Denn statt Jacken, kann sie Strandtüchern, Körben und Sonnenhüten einen Platz geben. Mit einigen, an die Wand gepinnten Ferienfotos und Sommerbildern können Sie der Garderobe noch mehr Ferienstimmung verleihen.

4 – Packen Sie nicht nur die Badehose ein

Unterhaltung: Mit Badefreuden und inspirierendem Lesestoff. Foto: Print Matters

Für mich waren früher, als wir noch keine Hunde hatten, die Sommerferien voller Baditage im Schwimmbad Zollikon. Ich nahm nicht nur Bücher mit, sondern auch einige Ausgaben der «Vogue», die englische «Elle» und Interiorzeitschriften. Diese halfen mir, mich auf die Saison danach zu freuen. Heute sind die Kioske zu seltsamen Ramschläden verkommen und bieten mehr Energiedrinks und Sandwiches in Plastik an, als gute Magazine. Zum Glück gibt es Print Matters, der die schönsten und besten Zeitschriften und Magazine nicht nur in einem charmanten Shop in Zürich anbietet, sondern auch online.

Wir haben übrigens erst gerade das Zuhause von Maurice Müller, dem jungen Inhaber von Print Matters in der Homestory «Hier bin ich richtig daheim» gezeigt. Besuchen Sie ihn nochmals und lassen Sie sich von seiner entspannten Stadtwohnung mit Gemeinschaftsgarten bezaubern.

5 – Spielen Sie wieder einmal

Zusammensein: Mit Freunden, Freude und Spielen. Foto: Moirée

Ob Gemeinschaftsgarten, Sitzplatz oder Balkon: Teilen Sie die Zeit draussen auch mit Freunden. Sommerzeit zusammen zu verbringen, bedeutet nicht nur Apéro und Beachparty – spielen Sie wieder einmal. Karten, Domino oder ein Puzzlespiel sind schöne Spiele, die man an den kleinen, heimischen Oasen zusammen spielen kann. Dieses wunderschöne Kunstpuzzle ist von Moirée, einem spannenden Schweizer Projekt, das ich hier auf dem Blog vor ein paar Wochen vorgestellt habe: Kunst in Teilchen.

Im Park oder im Garten sind Spiele wie Boules oder Federball eine gute Idee. Beides verbindet auf schöne Art Spiel, Freundschaft und Natur.

6 – Feiern Sie den Alltag

Sommerfest: Kleine Stylingtricks, die Schönheit bringen. Foto über: Coco Lapine Design

Drinnen in der Wohnung tut nun ein bisschen sommerliche Festlichkeit gut. Wenn Sie es sich schön machen, dann erleben Sie den Alltag in den eigenen vier Wänden intensiver. Decken Sie zum Beispiel den Tisch mit einem Tuch. Diese kleine Handlung verändert sofort die Stimmung und macht den Frühstücksort besonders und elegant – ein bisschen wie im Hotel.

Weisse Tücher verhelfen auch Sofas und Betten mit wenig Aufwand zu einem freundlichen Sommerlook. Stellen Sie zudem regelmässig Blumen ein, bestücken Sie Tische drinnen und draussen mit kleinen Windlichtern und platzieren Sie Bücher und Zeitschriften neben Sitzplätzen. Kräuter wie Lavendel und Rosmarin sorgen zudem für einen feinen Sommerduft in den Räumen. Und nicht zuletzt sollten Sie natürlich ihre liebsten Sommersongs spielen, dazu finden Sie hier eine inspirierende Playlist unseres Kulturressorts.

7 – Verwöhnen Sie sich

Genuss: Mit Verwöhnmomenten und hübschen Dingen. Foto über: Simple Stylings

Unterstützen Sie die Sommerstimmung in der Wohnung mit sommerlichen Bildern, Plakaten und Pflanzen. Eine kleine Zimmerpalme oder ein paar eingestellte Olivenzweige sorgen für dieses bestimmte, südliche Feriengefühl. Gönnen Sie sich auch eine kleine Hausbar für Sommercocktails und investieren Sie – falls Sie noch keine haben – in hübsche Tabletts. Mit den wichtigen Sommerbegleitern kann man sich das Frühstück oder einen Snack auf den Balkon, ins Bett oder neben das Sofa servieren. Ein anderes wichtiges Sommeraccessoire ist das Tuch. Ich finde, besonders im Sommer kann man nie genug Tücher haben. Sie decken den Tisch oder geben Picknickdecken, Strandtücher und vieles mehr ab.

Hier ein paar Shoppingideen dazu:

Gestreiftes Leinentuch vom Schweizer Shop Edition Populaire

Elegantes Tablett aus bemaltem und somit wasserfestem Leder in verschiedenen Farben vom Schweizer Shop Frohsinn

Clevere und formschöne Holzbox zum Tragen für Drinks, Magazinen und vielem mehr vom Schweizer Onlineshop Styled Home

Hübsche, handgemachte Cocktailsticks aus Kolumbien vom Schweizer Onlineshop Tauta Home

Wunderschöne, handgemachte, marokkanische Kissen vom Schweizer Onlineshop 02.07 Lifestyle

8 – Kreieren Sie ein Sommerhaus

Ferienhausstimmung: Mit natürlichen Materialien und mehr Leichtigkeit. Foto über: Lanalou Style

Was gefällt Ihnen an Ferienhäusern besonders? Es ist die Leichtigkeit, das Einfache und Natürliche. Zu Hause bedeutet das mehr natürliche Materialien. Sisal oder Juteteppiche sowie Körbe sind da gute und günstige Ideen. Es gibt auch schöne geflochtene Lampenschirme, die leicht sind, stark wirken und nicht die Welt kosten. Statt den Designerstühlen könnten Sie Hockern und Bänken einen Platz an Ihrem Tisch geben. Zudem lohnt es sich, die Betten mit neuer Leinenwäsche und den Geschirrschrank mit neuer Keramik aufzufrischen.

9 – Leben Sie entspannter

Das eigene Reich: Mit Sammelstücken, Fotos und persönlicher Gemütlichkeit. Foto über: SF Girl

Etwas sehr Wichtiges hat uns die intensive, coronabedingte Zuhausezeit gelehrt: Wohnen tun wir nicht für die anderen, sondern für uns selbst. Die Schönheit und Bequemlichkeit unseres Zuhause ist vor allem für uns. Besucher, die uns mögen, fügen sich automatisch ein. Zuhause ist immer privat, spiegelt die Persönlichkeit und auch die Lebensart der Bewohner wieder. Wie viel man von dem öffnet, ist eine individuelle Entscheidung. Richtet man aber für den guten Eindruck ein, statt das eigene Wohlbefinden, bekommt man kein echtes Zuhause.

10 – Tun Sie so, als wären Sie woanders

Frühstücken wie in Frankreich: Mit Baguette, Croissants und Musse. Foto über: French Garden House

Wenn Ihr Zuhause Sie schliesslich zum Entspannen einlädt, sollten Sie auch den Alltag in den Ferienmodus wechseln. Tun Sie dafür die Dinge, die Sie vielleicht in einem Ferienhaus in Frankreich machen würden. Stehen Sie früh auf, spazieren Sie zum Bäcker, kaufen Sie sich frisches Brot und Croissants, nehmen Sie noch eine Lieblingszeitung mit und spazieren Sie wieder nach Hause. Dann machen Sie sich einen guten Kaffee, streichen Tartines und setzen sich gemütlich auf den Balkon. Unternehmen Sie touristische Dinge. Wie wäre es mit einer Seeschifffahrt? Oder steigen Sie in den Zug und lassen Sie sich dafür von Nora Zukkers schöner Geschichte inspirieren. Und gehen Sie abends auch mal in ein Restaurant essen. So werden die Ferien daheim echte Ferien, die Sie nie vergessen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.