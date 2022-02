Superbowl LVI: 7542 Dollar fürs Ticket – Hereinspaziert ins teuerste Stadion der Welt 5 Milliarden Baukosten, fast vier Jahre Bauzeit. Und eine Dachkonstruktion, die alles schlägt: Der eigentliche Star der Superbowl vom Sonntagabend ist das Stadion. David Wiederkehr

Jetzt schon eine Ikone: Unter dem Dach des Sofi Stadium hätten 13 Fussballfelder Platz. Im Hintergrund zum Vergleich das Forum, die einstige Heimstätte der Los Angeles Lakers. Foto: Daniel Slim (AFP/Getty Images)

Was soll das darstellen? Ein riesiges Auge? Vielleicht eher: den gigantischen Schild eines Superhelden. Das passt ja auch: Es ist ein Stadion der Superlative.

Das Sofi Stadium in Los Angeles übertrifft das alles noch. 5,5 Milliarden Dollar hat es gekostet und war damit fast dreimal so kostspielig wie das zweitteuerste Stadion der Welt. Es setzt Massstäbe in Sachen Architektur und Liveerlebnis für die Fans. Wenn in der Nacht auf Montag in Los Angeles die Superbowl LVI stattfindet, der 56. Final der National Football League (NFL), ist das Stadion der eigentliche Star des grossen Spiels.