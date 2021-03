Region Winterthur – Herpesvirus schockt Reitsportszene Ein massiver Ausbruch des Herpesvirus EHV-1 verunsichert Reitsportler. In Elgg befinden sich mehrere Springpferde in Quarantäne. Angelika Nido

Das Reitsportzentrum von Steve Guerdat in Elgg hat sich selbst isoliert. Foto: Madeleine Schoder/Archiv

Springreiter Paul Freimüller, der mit seiner Familie eine grosse Pferdesportanlage in Humlikon führt, spricht von einem «erneuten Desaster für unseren Sport» und auch Alain Jufer ist konsterniert. «Das ist eine sehr ernste Situation», sagt der jurassische Kaderreiter, der im vergangenen Sommer mit seinen Pferden in den Stall seines Jugendfreundes Steve Guerdat zog und seither in Elgg lebt und trainiert.

Nachdem die Corona-Pandemie den Pferdesport fast ein Jahr lahmlegte, ist nun auch noch eine aggressive Form des equinen Herpesvirus EHV-1 ausgebrochen und versetzt die Reiter in Angst und Schrecken. Mehrere internationale Turnierpferde sind der hochansteckenden Krankheit in Europa bereits zum Opfer gefallen.