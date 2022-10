Schweiz ohne Strom – «Herr Elsberg, wie sollen wir uns auf den Blackout vorbereiten?» Was passiert ganz konkret bei einem totalen Stromausfall? Wie können wir vorsorgen? Ein Ratgebergespräch mit Marc Elsberg, Autor des Millionenbestsellers «Blackout». Hannes Grassegger

Und es wurde dunkel: Bei einem Blackout droht sogar ein Ausfall der Toilettenspülung. Foto: Noé Cotter

Eines Morgens vor etwa fünfzehn Jahren, als der Wiener Werber Marcus Rafelsberger seine elektrische Zahnbürste in die Hand nahm, überfiel ihn ein beunruhigender Gedanke: Was alles im Hintergrund funktionieren muss, nur damit er sich die Zähne putzen konnte. Rafelsberger, damals ein unbekannter Krimiautor im Nebenberuf, begann zu recherchieren und zu begreifen, dass eine unsichtbare Kraft unsere Gesellschaft in Bewegung hält: Strom.



Der Plot seines Mega-Bestsellers «Blackout»: Was, wenn der Strom plötzlich weg ist? Nach mehrjähriger Recherche veröffentlichte er unter dem Pseudonym Marc Elsberg 2012 einen Thriller über Hacker, die die Gesellschaft in die Steinzeit zurückwerfen wollen, um danach eine neue, gerechtere aufzubauen.