Der FC Winterthur steht zur Nationalmannschaftspause am Ende der Tabelle. Im Interview spricht Sportchef Oliver Kaiser über Transfer, den Trainer und sagt, was die fehlenden Erfolgserlebnisse mit der Mannschaft machen.

Der FC Winterthur steht zur Nationalmannschaftspause am Ende der Tabelle. Im Interview spricht Sportchef Oliver Kaiser über Transfer, den Trainer und sagt, was die fehlenden Erfolgserlebnisse mit der Mannschaft machen.

Nach acht Runden hat der FC Winterthur nur zwei Punkte und ist Tabellenletzter. Haben Sie mehr erwartet?

Wir haben uns natürlich mehr erhofft und gewünscht. Wir sind gut in die Saison gestartet. Aber wir konnten in den letzten zwei, drei Runden nicht mehr das auf den Platz bringen, was wir uns vornahmen. Dass es punktmässig so kommen kann, war aber ein Szenario, mit dem wir vor der Saison rechnen mussten.