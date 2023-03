Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Herrchen hat seinen verbotenen Hund hungern lassen Das Gericht hat einen 26-jährigen Winterthurer wegen Tierquälerei zu einer unbedingten Geldstrafe verurteilt. Die Verhandlung fand in Abwesenheit des Beschuldigten statt. Patrick Gut

American Bullys sind im Kanton Zürich verboten. Dasselbe gilt in der Schweiz generell für Hunde mit coupierten – zugeschnittenen – Ohren. Themenfoto: Wikipedia Juan.botti

Nur zu gern hätte man das Herrchen von Ray (Name geändert) gesehen. Dann wäre klar geworden, ob der Mann optisch zu seinem Hund der Rasse American Bully passt. Dies in Anlehnung an den Disney-Zeichentrickfilm «101 Dalmatiner» aus dem Jahr 1961, welcher die Ähnlichkeit zwischen Hunden und ihren Besitzerinnen und Besitzern auf die Schippe nahm.