Junge Killer in den USA – Hersteller von Schusswaffen werben um Kinder als neue Kunden Die Todesschützen in den USA werden immer jünger. Die Industrie will ihre alte Kundschaft mit jungen Waffennarren ersetzen. Sogar eine handliche Kinderversion der Kriegswaffe AR-15 ist jetzt auf dem Markt. Walter Niederberger aus San Francisco

Ein Knabe begutachtet während eines Anlasses der Waffenlobby National Rifle Association ein Gewehr. Foto: Jeremy Hogan (Sopa Images/Light Rocket/Getty Images)

An der Primarschule Richneck im US-Bundesstaat Virginia unterrichtete Abigail Zwerner am 6. Januar ihre letzte Lektion des Tages, als einer ihrer Schüler aufstand, eine Pistole zückte und abdrückte. Die 25-jährige Lehrerin versuchte, sich mit ihren Armen zu schützen, doch die Kugel durchschlug ihre Hand und drang in die Brust. Bevor sie zusammensank, drängte sie die zwanzig Schülerinnen und Schüler aus dem Schulzimmer. Der 6-Jährige wurde gegen heftige Gegenwehr überwältigt und zur therapeutischen Betreuung eingewiesen.