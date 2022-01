Darts-WM – Heute Abend werfen die bunten Vögel ihre letzten Pfeile Wer ist Favorit? Wie viel kassiert der Weltmeister? Und warum ist das Ziel nicht unbedingt, in die Mitte zu treffen? Herbie Egli

Einer der vielen bunten Vögel im Darts-Sport: Peter Wright. Foto: Aaron Chown (Keystone)

Am Montagabend wird die Stimmung im Alexandra Palace in London noch einmal so richtig kochen. Es kommt zum Stelldichein der beiden besten Darts-Spieler dieser WM. Einer ist ein besonders bunter Vogel: Peter Wright . Der 51-jährige Schotte könnte nach 2020 seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Wrights Spitzname ist «Snakebite», Schlangenbiss. Er ist im Final leicht zu favorisieren.

Wer ist Wrights Gegner?

Der Herausforderer: Michael Smith. Foto: Zac Goodwin (Keystone)

Michael Smith will seinem Kontrahenten den Titel streitig machen. Der 31-jährige Engländer hat bisher noch keinen grossen Pokal gewonnen. Im Direktduell mit Wright liegt «Bully Boy» mit 11:18-Siegen zurück. Zwei Duelle gingen Unentschieden aus.

Um was geht es?

Der Siegerpokal. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Der neue Weltmeister darf sich über einen Siegerscheck von 500’000 Pfund freuen. Das sind knapp 620’000 Schweizer Franken. Und natürlich darf er den Pokal in die Höhe stemmen – die 25 Kilogramm schwere Sid-Waddell-Trophy.

Wie wird gespielt?

Die Dartscheibe, die für den ausgeschiedenen James Wade nicht mehr relevant ist. Foto: Steven Paston (Keystone)

Bei der WM wird die Turniervariante «501 Double Out» angewendet. Der Spieler beginnt bei 501 Punkten und muss auf 0 kommen. Trifft ein Hobbyspieler in die Mitte, sprich ins Bulls-Eye, ist die Freude besonders gross. Dabei gibt es Felder, die noch mehr Punkte geben als die 50. Nämlich die Triple-Felder der Zahlen von 17 bis 20, dafür muss in deren innere Ringe getroffen werden. 60 ist demnach das Maximum, das mit einem Pfeil erzielt werden kann – und 180 mit den drei Pfeilen, die pro Einsatz Richtung Scheibe fliegen. Der allerletzte muss in einem Doppelfeld landen, also im äussersten Ring einer Zahl. Gelingt das nicht, ist der andere Spieler am Zug. Ein Spiel wird Leg genannt. Gewinnt man drei Legs, hat man einen Satz gewonnen. Im Final kürt sich jener Spieler zum Weltmeister, der zuerst sieben Sätze gewonnen hat.

Folgt der vierte Nine-Darter?

Gerwyn Price freut sich über seinen Nine-Darter. Foto: Steven Paston (Keystone)

Noch nie an einer WM haben drei Spieler einen sogenannten Nine-Darter geschafft. Also mit nur neun Pfeilen ein Leg gewonnen. Dem Litauer Darius Labanauskas, dem Schotten William Borland und dem Waliser Gerwyn Price gelang es dieses Jahr. Trotzdem sind alle ausgeschieden. Price als Titelverteidiger im Viertelfinal.

